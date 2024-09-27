苗栗通霄新生兒 明年起每胎可領11萬

苗栗縣通霄鎮公所前天獲代表會三讀通過自治條例，明年元旦起，將首度發放生育津貼9萬元，再加上苗縣府2萬元生育津貼，通霄鎮新生兒可領多達11萬元。彰化縣伸港鄉坐月子津貼明年也將從1萬6千元增至2萬元，也可同時領彰縣府3萬元生育獎勵金，不無小補。

苗栗縣去年出生人口僅2200人，縣府為鼓勵生育，原本生育補助第一胎1萬元、第二胎2萬元，明年元旦起調高每胎2萬元。縣內部分鄉鎮市公所視財政狀況自發生育津貼，金額不一，竹南鎮明年每胎從1萬元加碼至1萬5千元，通霄鎮原本沒發生育津貼，明年一口氣發9萬元，躍升全縣之冠。

據通霄戶政事務所統計，去年新生兒80人，今年初至8月底僅66人。鎮公所社會課長賴富子說，為減輕年輕家庭負擔、提高鎮民生育意願，9萬元生育津貼將採3階段發放，分別於出生後、滿1歲、滿3歲，各發3萬元，凡鎮民設籍通霄1年以上符合資格。

鎮代會主席徐淑雲說，少子化現象嚴重，且通霄人口外流，支持這項福利政策，把人留在家鄉。鎮代繆宗翰則認為，應補助在地國中小學雜費、幼兒園月費，才是落實照顧通霄在地人。

彰化縣伸港鄉鄰近台中火力發電廠，每年都獲台電促進電力發展營運協助金約4千萬元補助，各項福利相對好。伸港鄉公所2020年起推出1萬6千元的坐月子補助後，人口逐年成長，明年補助將增至2萬元，再加上縣府生育津貼共可領5萬元。另，彰化縣大村鄉第三胎補助明年調高到1萬元。

新竹縣寶山鄉今年5月起，將第一胎生育津貼從1萬元增為2萬元、第二胎3萬元、第三胎以上每胎5萬元，雙胞胎獎勵金10萬元，北埔鄉今年每胎發3萬元，人口都略有成長。北埔鄉長莊明增說，全鄉8月底人口8383人，比前一個月增加3人，是多年來首度出現人口成長，後續待觀察。