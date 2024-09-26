科技桃園有成 2系統包辦Gartner政府數位創新服務獎
桃園市政府推動智慧城市治理傳捷報。2024 Gartner政府數位創新服務獎近日公布成績，其中，環保局的「AI環境汙染辨識系統」勇奪亞太區首獎，交通局、警察局、養護工程處及智慧城鄉發展委員會跨機關協作的「全方位行人安全AI防護網計畫」也拿下亞軍。
市府表示，此次兩項專案入圍，不僅為該獎舉辦5年來首例，同一城市包辦前兩名亦是全球首見，代表國際智慧城市社群對桃園市政府將「智慧桃園」落實在城市治理上的高度肯定。
「Gartner政府數位創新服務獎」為美國知名研究暨顧問機構Gartner舉辦，該機構為全球頂尖的資訊科技智庫，亦是全球研究能量最大的ICT調查研究與顧問公司，提供企業及政府機關中立的科技資訊。Gartner自2019年起，每年皆舉辦「政府數位創新服務獎」競賽，向全世界徵件。
獎項競賽區域分為美洲區、歐洲區與亞太區，採各區單獨競賽。每年投稿作品約200到300件之間，各區先取前4名入圍，再決選出一位贏家獲得首獎，今年競賽與往年不同，不再區分政府層級的作品，改將全數作品一起評比，因此難度較往年為大。
本屆獎項的評審由美國、英國、澳大利亞、新加坡、以色列、阿布達比等地的數位及資訊高階官員擔任，贏得獎項即代表獲得全球智慧城市社群的高度認可。
桃園市環保局獲得首獎的計畫為「AI環境污染辨識系統」。環保局以機器視覺技術全球首創「AI環境汙染辨識系統」作為城市環境治理的新模式，自去年開始陸續發展出不同類型的AI影像辨識技術，包含施工揚塵辨識、機動車輛智慧偵測辨識、判煙辨識、水色辨識、環境衛生辨識、營建路污辨識及改裝排氣管辨識等，並結合空品感測器物聯網、水質物聯網及聲音照相等科技，作為空氣品質、河川水質、環境衛生及機車噪音等4大領域的稽查管制。
透過「AI環境汙染辨識系統」，每件陳情案約可節省30至45分鐘處理時間，若經辨識到異常狀況，系統自動以LINE或影像進行告警，有效提升55%稽查效率，透過這種人機合作的模式，除可遏阻廠商違規外，也讓企業落實自主管理，提升民眾滿意度。
由交通局、警察局、養護工程處及智慧城鄉發展委員會跨機關合作的「全方位行人安全AI防護網計畫」則在本次Gartner政府創新獎獲得亞太區亞軍，該專案整合市府各機關對於行人安全的政策措施，包括使用AI影像辨識技術的「行人穿越警示系統」、「微笑車輛速度偵測提醒系統」、「路口未禮讓行人科技執法」，以及以不同色溫明確區分辨識度的「路口雙色溫路燈計畫」，透過跨機關合作及科技運用之下，有效提升桃園市整體行人安全。
市府表示，Gartner後續將針對桃園市政府「AI環境污染辨識系統」、「全方位行人安全AI防護網計畫」兩項數位創新服務專案計畫，以個案分析方式呈現於官方網站，讓其他國家政府部門得以看見「智慧桃園」推動成果與經驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言