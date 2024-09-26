科技桃園有成 2系統包辦Gartner政府數位創新服務獎

桃園市政府推動智慧城市治理傳捷報。2024 Gartner政府數位創新服務獎近日公布成績，其中，環保局的「AI環境汙染辨識系統」勇奪亞太區首獎，交通局、警察局、養護工程處及智慧城鄉發展委員會跨機關協作的「全方位行人安全AI防護網計畫」也拿下亞軍。

市府表示，此次兩項專案入圍，不僅為該獎舉辦5年來首例，同一城市包辦前兩名亦是全球首見，代表國際智慧城市社群對桃園市政府將「智慧桃園」落實在城市治理上的高度肯定。

「Gartner政府數位創新服務獎」為美國知名研究暨顧問機構Gartner舉辦，該機構為全球頂尖的資訊科技智庫，亦是全球研究能量最大的ICT調查研究與顧問公司，提供企業及政府機關中立的科技資訊。Gartner自2019年起，每年皆舉辦「政府數位創新服務獎」競賽，向全世界徵件。

獎項競賽區域分為美洲區、歐洲區與亞太區，採各區單獨競賽。每年投稿作品約200到300件之間，各區先取前4名入圍，再決選出一位贏家獲得首獎，今年競賽與往年不同，不再區分政府層級的作品，改將全數作品一起評比，因此難度較往年為大。

本屆獎項的評審由美國、英國、澳大利亞、新加坡、以色列、阿布達比等地的數位及資訊高階官員擔任，贏得獎項即代表獲得全球智慧城市社群的高度認可。

桃園市環保局獲得首獎的計畫為「AI環境污染辨識系統」。環保局以機器視覺技術全球首創「AI環境汙染辨識系統」作為城市環境治理的新模式，自去年開始陸續發展出不同類型的AI影像辨識技術，包含施工揚塵辨識、機動車輛智慧偵測辨識、判煙辨識、水色辨識、環境衛生辨識、營建路污辨識及改裝排氣管辨識等，並結合空品感測器物聯網、水質物聯網及聲音照相等科技，作為空氣品質、河川水質、環境衛生及機車噪音等4大領域的稽查管制。

透過「AI環境汙染辨識系統」，每件陳情案約可節省30至45分鐘處理時間，若經辨識到異常狀況，系統自動以LINE或影像進行告警，有效提升55%稽查效率，透過這種人機合作的模式，除可遏阻廠商違規外，也讓企業落實自主管理，提升民眾滿意度。

由交通局、警察局、養護工程處及智慧城鄉發展委員會跨機關合作的「全方位行人安全AI防護網計畫」則在本次Gartner政府創新獎獲得亞太區亞軍，該專案整合市府各機關對於行人安全的政策措施，包括使用AI影像辨識技術的「行人穿越警示系統」、「微笑車輛速度偵測提醒系統」、「路口未禮讓行人科技執法」，以及以不同色溫明確區分辨識度的「路口雙色溫路燈計畫」，透過跨機關合作及科技運用之下，有效提升桃園市整體行人安全。