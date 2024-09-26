議員籲增竹縣市公車助通學 竹市府：向公路局溝通

民進黨新竹市議員劉康彥今天說，許多就讀新竹縣竹東高中的竹市學生，搭公車通學須早起晚歸，盼正視問題，規劃專車或增加公車班次。竹市府說，會向公路局及客運公司溝通。

劉康彥今天向中央社記者表示，他近日實地體驗，一早跟著就讀新竹縣竹東高中的學生，從竹市區騎YouBike到新竹火車站旁，搭乘公車前往竹東；傍晚再跟著學生搭乘公車回到新竹市補習，感受學生們就學通車的情況。

劉康彥說，竹東高中校車「南寮線」的費用，這學期是新台幣1萬4355元，若放學後要到新竹市補習，還需另購補習班專車專位每學期4950元，合計1萬9305元。反觀使用交通部推出的T-PASS搭公車或火車，竹縣市通勤每月是288元，一學期就是1440元，兩者相差近1萬8000元。

劉康彥說，並非每個家庭都有餘裕支付校車費，因公車班次有限，不少學生選擇打工賺校車費，可讓自己多睡一點，也不要一早出門搶公車，且有時就算趕上公車，還得一路站到竹東。

劉康彥說，根據他取得的數據，竹東高中這學期約有90名住在新竹市的學生，選擇搭公車或火車往返新竹縣、市，以公車5608路線為例，保證進校門不會遲到的班次是上午6點時20分、40分發車，但全車常常「客滿」。

放學時段，劉康彥指出，若為了趕吃晚餐、趕準時進補習班，選擇搭公車的人，就會搶唯一1班走68快速道路的5673路線公車。

劉康彥認為，最理想的狀態是竹市府能規劃像關埔地區的安心通學專車、客運業者也能提供更多公車班次，就能減輕不少孩子與家庭的經濟與時間壓力，希望新竹縣市政府都能正視問題，也希望中央能看見大新竹交通與教育資源的落後和不足。

新竹市府交通處透過文字向中央社記者表示，竹市往返竹東公路客運有公車班次不足的情形，該路線是由交通部公路局管轄，非市府轄管範圍，市府會積極向公路局及相關客運公司溝通。

竹市府教育處也透過文字說，為鼓勵學生就近入學，並降低大眾運輸競合關係，現階段竹市通學專車以竹市範圍內為主，開辦原則為外在因素導致無法就近入學或有通學困難者為優先登記，會持續跨局處協調，滿足通學需求。