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桃園國際機場回饋金首創學生參與式預算 投票率高抽iPad
桃園市政府將參與式預算導入機場回饋金機制，首創邀請回饋區大園國際高中等4所高中學生，規畫議題及提案爭取預算，今天下午舉辦提案成果展，秘書長溫代欣、環保局長陳世偉期許藉由公民審議的參與式預算，引入學子聲音，有效分配公共資源。
提案成果展在大園國際高中國際會議廳舉辦，回饋區另3校清華高中、觀音高中、大興高中提案的學生團隊都出席，分別發表社會救助、噪音防制（治）、反毒宣導及校園霸凌等預算方案。溫代欣表示，提案26日至10月6日在參與的高中公開展覽，並於10月第2周投票，讓身為年輕一代的學生了解公共資源分配並參與其中。
環保局說明10月7日至11日實體及線上投票雙軌併行，投票站設於各校，在校學生和教職員皆能投票；投票即可參加抽獎，有機會獲得智能分離瓶或知名品牌保溫瓶等獎品，若投票率高於70%，額外加碼Apple iPad平板電腦。
環保局表示，今年以機場航空噪音防制區內高中試辦參與式預算，4所高中共提18項議題，選出10項提案，每案回饋金補助上限30萬元，藉此落實公民審議深化公民教育，也是全國首創以機場回饋金實施學校參與式預算，展現對年輕學子民主素養的重視。
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