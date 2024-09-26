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平鎮國中前逢大雨積水塞車 千萬通學步道工程下月復工

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市近日連續雷陣雨，平鎮區平鎮國中校門前逢豪大雨淹水交通壅塞，學生進出校園苦不堪言，家長抱怨陳情，市議員王珮毓今天下午表示，她接到陳情辦理改善平鎮國中通學步道工程，9月初因汙水下水道挖工作井工程而停工，國中校門前大雨排水無法渲洩積水，家長學生抱怨，經與市府協調，預計10月恢復該通學步道工程施工，解決水患。

市政養工處表示，平鎮國中周邊通學步道改善工程，市府爭取中央專案補助1100萬元，由於遇到汙水下水道工程進行工作井施工，通學步道改善工程的振興路段9月暫時停工，該處進行設計審查，預計下個月（10月）下旬展開該通學步道工程施工，解決平鎮國中校門前排水問題。

王珮毓表示，平鎮國中前人行道破損，她今年上半年接到家長陳情後，辦理幾次跨局處協調和會勘，針對平鎮國中通學步道率先自該國中前施工，未來平鎮國中周邊通學步道鋪面及破損全面改善，德育路二段人行道植栽，卻因汙水下水道工程被迫停工，近日每逢大雨，學生鞋襪全濕，十分不便，與養工處協調，預計下月將恢復該工程施工。

平鎮國中校長李培濟表示，校門前柏油路面數10年未進行翻修，每溝下雨積水，兩側人行道坡道設計不良、品質不佳，對行人非常不友善，王珮毓協助爭取通學步道工程經費，目前校門前鋪面改善，卻因汙水下水道工作井工程停工，校門前積水壅塞不便，希望市府趕快重新開工，該師生有更好的通學環境。

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