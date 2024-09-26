政院拍板淨零建築轉型計畫 桃園副市長蘇俊賓提醒「有1事」更重要

為推動淨零建築轉型，內政部預計2025年提出修法，強制民間新建建築符合建築能效規定。桃園市副市長蘇俊賓表示，公有新建物強制開始推動能效標示固然立竿見影，但他認為針對「既有」民間建築盡速建立改善指引應該才是最重要的事，也呼籲中央進一步推動建築減廢、重視既有私有建築的能效提升，切莫「重能效、輕減廢」。

內政部今天在行政院會報告「淨零建築轉型推動策略」，現行作法採公有社會住宅帶頭節能減碳、鼓勵民間建築能效改善雙管齊下，目標2050年100%新建建築物、超過85%建築物達淨零碳建築。

蘇俊賓今參加行政院會後表示，推動建築能效提升過程，往往過度強調節能，而忽略「減廢」的重要性，從建築物的生命周期來看，減廢設計可減少產生營建、裝修廢棄物，帶來的減碳效果和環境貢獻非常可觀。

蘇俊賓指出，桃園近3年來每年平均約1500件建案申請，每年產生約35萬噸的營建廢棄物，特別是公共工程及市地重劃過程中，經常面臨當年未妥善處理的營建廢棄物及違法掩埋等問題，常常一個開發就要多花巨額的廢棄物處理成本，處理過程中對碳排的影響顯著，相關的生命周期評估卻未被外界重視。他建議新建築規範中，應將「減廢」納入重要衡量指標，減少未來的廢棄物處理成本及環境衝擊。

蘇俊賓也強調，提升既有私有建築能效對於整體淨零建築轉型的貢獻度，遠高於公有新建築的貢獻；近3年來桃園市每年約有1500件新建案，但目前屋齡50年以內的就超過10萬棟，其中公有建築還不到1千棟，從這樣的比例來看，如果盡速建立「既有建築能效優化」指引讓民間依循，並搭配適度的獎勵策略，貢獻度將遠比強制新建公有建築符合規範來得高。

他也說，台灣的二手屋交易量顯著高於新成屋，若能制定完善的政策指引，鼓勵二手屋進行能效改善，並在交易平台上揭露這些資訊，將有助於加速提升私有建築能效改善，建議政府應投入更多資源，鼓勵地方政府共同推動私有建築的能效提升，加速達成整體淨零建築轉型。