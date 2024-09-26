從零衝到全縣最高 苗縣通霄鎮明年起生育津貼每胎9萬

苗栗縣通霄鎮公所生育津貼自治條例昨獲代表會三讀通過，明年元旦起，新生兒每胎發放9萬元，若再加上縣府提供的2萬元生育津貼，等同通霄鎮每名新生兒可獲11萬元；公所表示，受少子化影響，去年通霄鎮內出生兒僅80人，希望能透過這項補助鼓勵生育。

苗縣去年整年度出生人口僅2200人，縣府為鼓勵生育，原本生育補助第一胎1萬元、第二胎2萬元，明年元旦起也調高每胎均為2萬元。

根據通霄戶政事務所統計，通霄鎮內人口從最高5萬多人，逐年縮減至今僅剩3萬955人，去年新生80人，今年初至八月底為止僅66人。

公所社會課長賴富子表示，公所原本並未編列生育補助津貼，僅有贈送禮品，但為減輕年輕家庭經濟負擔，提高鎮民生育意願，擬定「苗栗縣通霄鎮生育津貼自治條例」草案，對設籍通霄新生兒提供9萬元生育津貼，提案於25日經通霄鎮民代表會臨時會三讀通過。

她說，生育津貼採3階段發放，分別於出生後、滿1歲、滿3歲，各發3萬元。目前相關財源還在編列中，可能由本預算或電協會促協金來編列，這部分尚在討論中，至於總預算金額也還在估算中，但依去年新生80人概估，至少會編列81人以上的生育補助金，凡設籍通霄1年以上即符合資格，最快明年元旦起實施。

鎮代會主席徐淑雲表示，通霄鎮過去沒有提供生育津貼，考量少子化現象嚴重，生育率降低、通霄人口外流，對於公所提案提升鎮民福利政策，代表會願意支持，希望藉此把人留在家鄉。

鎮代繆宗翰則表示，生育津貼能否提振年輕族群生養意願，見仁見智，他認為補助在地國中小學雜費、幼兒園月費，更能落實照顧生活在通霄的在地人，也有助防止寄戶口的情況發生。

縣府民政處長巫恆昭則表示，縣府自114年起調高生育津貼，114年1月1日以後出生的新生兒，每名均發放2萬元；目前縣內部分鄉鎮市公所也視財政狀況自行發放生育津貼，若以通霄鎮來看，公所提供9萬元，加上縣府2萬，等同明年起通霄鎮每名新生兒可領得11萬元，將是全縣最高，是否會有其他鄉鎮出現「加碼」效應，還有待觀察。