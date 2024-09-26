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斥資約1.4億元中壢仁愛派出所今落成啟用 員警寢室曝光

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市中壢警分局仁愛派出所建物逾30年，先前被鑑定為海砂屋，市府辦理原址重建地下1層、地上5層建築，歷經疫情及物價上漲，追加預算至1.4億元，前年開工、今年1月年竣工，今正式落成啟用。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢警分局仁愛派出所建物逾30年，先前被鑑定為海砂屋，市府辦理原址重建地下1層、地上5層建築，歷經疫情及物價上漲，追加預算至1.4億元，前年開工、今年1月年竣工，今正式落成啟用。記者翁唯真／攝影

桃園市中壢警分局仁愛派出所建物逾30年，先前被鑑定為海砂屋，市府辦理原址重建地下1層、地上5層建築，歷經疫情及物價上漲，追加預算至1.4億元，前年開工、今年1月年竣工，今正式落成啟用。

位在中壢區華美一街的仁愛派出所於1991年取得執照使用迄今，2019年經「桃園市土木技師公會」針對建物辦理「氯離子含量」、「結構強度」鑑定，評估建議拆除重建，在中央一般性補助款及前瞻基礎建設計畫特別預算支持下辦理拆除新建工程。

桃園市長張善政今出席啟用典禮表示，2022年開始重建，花一年半時間，今年上半年落成並完成驗收於今天啟用，這幾年營建物料上漲、人工短缺，原近1億元預算也不夠，追加預算至約1.4億元順利興建。

張善政說，遠見城市競爭力評比裡桃園市社會治安第一名，這是所有警察努力付出的結果，相對的讓警察辦公環境安全舒適，及市民順利洽公都是該做的，期待未來員警能有更好治安績效。

建物為地下1層、地上5層建築，提供值勤台、民眾服務區、辦公區、報案等候區、員警寢室、停車場等空間更增設汽車、機車停車格等，更將節能減碳、綠建築等相關政策融入設計規畫。

桃園市警局長吳坤旭說，感謝張善政支持警察同仁工作環境的提升，仁愛所辦公廳舍將更可滿足地區治安需求，持續展現桃園警察團隊合作精神，對黑、金、槍、毒、詐等5大面向犯罪精準打擊。警察對於維護治安不會停歇，將持續各項治安工作，遏阻不法分子騷亂，讓桃園市民能夠安居樂業，全力以赴保障市民生命及財產安全。

桃園市中壢警分局仁愛派出所建物逾30年，先前被鑑定為海砂屋，市府辦理原址重建地下1層、地上5層建築，歷經疫情及物價上漲，追加預算至1.4億元，前年開工、今年1月年竣工，今正式落成啟用。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢警分局仁愛派出所建物逾30年，先前被鑑定為海砂屋，市府辦理原址重建地下1層、地上5層建築，歷經疫情及物價上漲，追加預算至1.4億元，前年開工、今年1月年竣工，今正式落成啟用。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢警分局仁愛派出所建物逾30年，先前被鑑定為海砂屋，市府辦理原址重建地下1層、地上5層建築，歷經疫情及物價上漲，追加預算至1.4億元，前年開工、今年1月年竣工，今正式落成啟用。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢警分局仁愛派出所建物逾30年，先前被鑑定為海砂屋，市府辦理原址重建地下1層、地上5層建築，歷經疫情及物價上漲，追加預算至1.4億元，前年開工、今年1月年竣工，今正式落成啟用。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢警分局仁愛派出所建物逾30年，先前被鑑定為海砂屋，市府辦理原址重建地下1層、地上5層建築，歷經疫情及物價上漲，追加預算至1.4億元，前年開工、今年1月年竣工，今正式落成啟用。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢警分局仁愛派出所建物逾30年，先前被鑑定為海砂屋，市府辦理原址重建地下1層、地上5層建築，歷經疫情及物價上漲，追加預算至1.4億元，前年開工、今年1月年竣工，今正式落成啟用。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢警分局仁愛派出所建物逾30年，先前被鑑定為海砂屋，市府辦理原址重建地下1層、地上5層建築，歷經疫情及物價上漲，追加預算至1.4億元，前年開工、今年1月年竣工，今正式落成啟用。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢警分局仁愛派出所建物逾30年，先前被鑑定為海砂屋，市府辦理原址重建地下1層、地上5層建築，歷經疫情及物價上漲，追加預算至1.4億元，前年開工、今年1月年竣工，今正式落成啟用。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢警分局仁愛派出所建物逾30年，先前被鑑定為海砂屋，市府辦理原址重建地下1層、地上5層建築，歷經疫情及物價上漲，追加預算至1.4億元，前年開工、今年1月年竣工，今正式落成啟用。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢警分局仁愛派出所建物逾30年，先前被鑑定為海砂屋，市府辦理原址重建地下1層、地上5層建築，歷經疫情及物價上漲，追加預算至1.4億元，前年開工、今年1月年竣工，今正式落成啟用。記者翁唯真／攝影

建物 警察

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