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獲評為生活質感典範之城 竹縣治安、生活品質拿下第一

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣獲遠見評比為生活質感典範之城，其中治安面向更拿下一般縣市第一名。圖／新竹縣府提供
新竹縣獲遠見評比為生活質感典範之城，其中治安面向更拿下一般縣市第一名。圖／新竹縣府提供

2024年遠見雜誌評選縣市總體暨永續競爭力調查結果出爐，新竹縣在治安項目及生活品質與現代化項目都拿下一般縣市第1，被評比為「生活質感典範之城」，縣長楊文科感謝縣民對縣府團隊執政的肯定，請鄉親們繼續支持和監督指教，讓新竹縣不斷前行。

縣長楊文科表示，新竹縣為全台科技重鎮，擁有半導體、資通訊ICT及生醫產業等產業聚落，目前正在興建AI智慧園區、推動台知園區及科學園區三期等計畫，持續吸引人才移居。

遠見雜誌2024年縣市總體暨永續競爭力調查，今年從116項細指標，分12個競爭力面向進行評選，新竹縣在2024年「治安」為一般縣市第1名、全台進步最多，且「生活品質與現代化」同樣是一般縣市第一，並拿下20項細指標最優與最佳進步，僅次於台北市與台東縣，為全台第3名。

新竹縣之所以在治安面向能拿下第1，新竹縣府認為，是因新竹縣警察局全力打擊詐騙、加強緝毒，並持續建置交通科技執法設備，取締項目重點針對車輛未禮讓行人及闖紅燈，致力創造行人友善的交通環境，且新竹縣還將原本已裁併的21個分駐所及勤務站恢復運作，提高見警率和處理事故效率，近年也持續擴增警員員額，提升警政服務效能。

新竹縣所獲得的20項細指標最優與最佳進步中，就包含代表縣市人口紅利程度的「老化指數」，新竹縣拿下第1，為全台最年輕的城市，「人口社會增加率」同樣奪冠。「營利事業家數年增率」及家庭富裕程度的「家庭收支平均每戶可支配所得」新竹縣則拿下全台第2。

楊文科指出，為了讓縣民能有更好居住的環境、醫療設施及便利的交通，縣府持續推動十大交通基礎通建設及五支箭，並積極投入智慧治理資源，期望透過直接、有效的方式，提升包含交通、行政申辦、遠距醫療等各方面的效率，達到便民的智慧生活。

楊文科

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