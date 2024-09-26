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崩塌落石危險！ 火炎山自然保育區暫停開放延長至10/4

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
考量持續有崩塌落石危險，農業部林業及自然保育署新竹分署今天再度公告火炎山自然保留區暫停開放延長至10月4日。圖／火炎山生態教育館提供
考量持續有崩塌落石危險，農業部林業及自然保育署新竹分署今天再度公告火炎山自然保留區暫停開放延長至10月4日。圖／火炎山生態教育館提供

農業部林業及自然保育署新竹分署今（26日）再度公告，受日前大雨影響，苗栗縣火炎山土石崩塌嚴重，位於火炎山腳的自然保留區，因山壁土石鬆動，持續有崩塌落石危險，火炎山自然保留區將暫停開放延長至10月4日。

部分登山山徑也損壞，已由認養單位苗栗縣火炎山登山協會檢整完成。但位於火炎山腳的自然保留區，因山壁土石鬆動，持續有崩塌落石危險，火炎山自然保留區暫停開放延長至10月4日。

位於苗栗三義、苑裡交界的火炎山，海拔602公尺，屬於礫岩紅土地型，因地形特殊，於1986年起設置自然保留區，每日開放上限100人申請進入。

日前受到大雨影響，造成登山山徑受損，目前已由認養單位苗栗縣火炎山登山協會檢整完成。但農業部林業及自然保育署新竹分署考量位於火炎山腳的自然保留區上方山壁也崩塌嚴重，原公告至9月27日暫停開放，因近日觀察發現火炎山壁土石鬆動，持續有崩塌落石危險，今天公告火炎山自然保留區暫停開放延長至10月4日。

林業署新竹分署表示，原已核發之進入許可，該期間一併廢止，請擇日重新申請，違者依未申請之進入規定裁罰。此外，火炎山登山山徑，經苗栗縣火炎山登山協會人員近2天檢整，已可供山友通行，但提醒民眾近日天候不穩，攀登時仍要注意自身安全。

崩塌 苗栗縣 落石

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