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桃園替代役男快看！投稿「1活動」最多可獲3天榮譽假

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市民政局明年將贈送電子票證給替代役男，即起也舉辦設計徵選活動，只要投稿就可獲得8小時榮譽假。圖／桃園市民政局提供
桃園市民政局明年將贈送電子票證給替代役男，即起也舉辦設計徵選活動，只要投稿就可獲得8小時榮譽假。圖／桃園市民政局提供

桃園市民政局明年元旦起，將贈送電子票證作為桃園市入營役男的專屬禮品。今天也宣布啟動「役男電子票證卡片設計徵選活動」，廣邀替代役男發揮創意，參與電子票證圖樣設計，主題、創作方式不限，只要投稿即可獲8小時榮譽假，若獲選更可獲3天榮譽假及千元超商禮券。

 民政局長劉思遠表示，桃園市每年約有1萬名役男入伍，其中替代役約有9百人，為達到人盡其才的目標，民政局首度舉辦役男電子票證卡片設計徵選活動，邀請桃園市在役役男參與創作，不限主題及創作方式，透過民政局初選、網路票選，選出最具特色的圖樣。

民政局表示，徵件時間從即日起到10月4日下午5點為止，參賽者需將設計圖稿與200字設計理念一同提交，透過替代役管理人協助寄送至桃園市民政局兵役科電子郵箱，並於寄送後電話確認，完成投稿程序。凡投稿的役男皆能獲得8小時榮譽假，作品獲選後，除可多獲得2天榮譽假，還有千元超商禮券。

民政局兵役科長鄧昱綵表示，徵選活動分兩個階段，首先由民政局選出5件入圍作品，接著10月7日至13日透過「桃園民政好厝邊」臉書粉絲專頁，進行公開網路票選，票數最多者獲選。為鼓勵民眾參與，只要參加投票，同時在「桃園民政好厝邊」留言，支持自己喜愛的創作並tag兩位好友，即有機會參加抽獎，獎品為200元超商禮券，將抽出10位幸運得主。最終票選結果將於10月14日在臉書粉絲專頁「桃園民政好厝邊」公布。

民政局表示，替代役男是重要人力資源，除舉辦設計活動，徵集役男創意，民政局亦推動替代役公益大使服務計畫，讓役男在服役期間參與社會服務，計畫自今年1月開辦，已完成265個場次、累積達834服務人次；另「桃園市備役役男協會」目前已在籌備中，期盼讓桃園市近2萬8000人的列管替代役備役役男，更有組織地的運用。

桃園市民政局明年將贈送電子票證給替代役男，即起也舉辦設計徵選活動，只要投稿就可獲得8小時榮譽假。圖／桃園市民政局提供
桃園市民政局明年將贈送電子票證給替代役男，即起也舉辦設計徵選活動，只要投稿就可獲得8小時榮譽假。圖／桃園市民政局提供

替代役男 桃園

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