桃園3國小少子轉型實驗小學 復興第1批實小上路

桃園市復興區羅浮國小、光華國小及長興國小3校，受少子化衝擊，新生人數銳減，在原民會補助下，3校這學期起轉型「原住民族學校型態實驗教育小學」，市長張善政今天上午主持3校聯合揭牌儀式、表示，3校是桃園市第1批啟動實驗教育學校，希望進一步發揮泰雅原民特色，進一步讓孩子認同自己是泰雅族及以泰雅族文化特色為榮。

復興區光華國小、羅浮國小、長興國小3 所原住民部落區小學，因原住民下山工作，住部落新生人數銳減，今年3校新生入學少，尤其光華1人最低，市府教育局去年爭取轉型為原住民族學校型態實驗教育小學，獲原住民族委員會2年補助900萬元，市府教育局核准3校從8月起新學期轉型原住民族學校實驗小學。

張善政穿著原民服飾，在復興區長蘇佐璽、教育局長劉仲成及民代多人陪同主持3校原民實小揭牌、並表示，桃園過去尚無實驗教育學校，在原民會審查通過補助，3校是桃園第1批啟動實驗教育學校，教育不應是罐頭式教學，復興區孩子應認同自己是泰雅族，以泰雅族文化為榮，3校實小揭牌邁入新里程碑，希望進一步發揮泰雅原民特色，希望培養出具備原住民多元化特性的學生。

目前羅浮國小學生59位、幼兒園20人，光華國小學生10人、幼兒園9人，長興國小學生30人、幼兒園12人，羅浮國小校長劉勝國說，該校將著重動手做、生活體驗與文化傳承，打造泰雅族傳統知識主題領域課程、傳承泰雅文化，給原民孩子不一樣的學習機會。

光華國小校長黃進成說，部落人口流失嚴重，沒有計畫性傳承泰雅文化，成為實驗小學將開辦「哈嘎灣民族實驗計畫」，透過泰雅部落、生活、歲時祭儀、歷史傳說6大主題，將祖先智慧與現代化課程融和傳承學習。