油漆味重惹議！香山濕地臨時裝置藝術 遭批影響生態

新竹市香山濕地藝術季至今已辦理第5年，每年都會在賞蟹步道展示藝術裝置。不過近來有野鳥協會發現今年的藝術作品油漆味重，且風大時吹動恐造成安全疑慮。市府表示，該作品為藝術季展期的臨時性裝置藝術，並非永久放置。

今年香山濕地藝術季展期為10月5日至10月20日，其中位於賞蟹步道端點的藝術作品為「時光旅行艙－夕陽黃」，創作概念為一台停靠在濕地面海前，於漲退潮之間穿梭時光的精神載具，伴著陽光、風聲，提供內外兩樣的光影風景給探險者。

不過台灣野鳥保育協會副秘書長黃蜀婷指出，該作品不但突兀，且擺在香山濕地超難看，也有新竹鳥友說漲潮時，候鳥也不敢飛上步道停棲，油漆味又重，盼市府移走；林姓鳥友也表示，香山濕地遷徙水鳥聞名全台，怎麼會放一個這樣的裝置，那裡風大時候腳架都撐不住，人都站不穩，沒有安全顧慮嗎？「人與水鳥都不安全，這得抗議一下」。

新竹市產業發展處表示，該作品「時光旅行艙－夕陽黃」為藝術季展期的臨時性裝置藝術，並非永久放置。其外觀設計靈感來自濕地的夕陽景色，以明亮的黃色呈現，內部的深藍色則呼應大海的深邃，藉藝術作品的表現，凸顯對大自然珍貴的認識。