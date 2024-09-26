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特殊教育典範！ 苗縣2特教師獲卓越特殊教育人員殊榮
苗栗縣三義高中教師徐美雯及苗栗特殊教育學校主任許夏菁，在特殊教育工作、學生輔導以及行政工作等，無悔奉獻心力和散播教育大愛，今年榮獲教育部「卓越特殊教育人員」殊榮，並由教育部主任秘書林柏樵頒獎表揚，感謝她們的辛勞與無私奉獻。
縣府教育處指出，「卓越特殊教育人員」獲獎人員先由教育部選出57名優秀者參加決選，再由教育部聘請專家學者組成評審及決審委員會，最後遴選出27名獲獎者接受表揚，包括大專校院組4名、特殊教育學校組7名、高級中等學校組8名、國中、國小、教保服務機構組36名以及教育行政機關(構)組2名。
三義高中教師徐美雯從事特殊教育22年，曾榮獲教育部特殊優良教師，時隔13年再次榮獲獎項。她除了擔任縣內高階鑑定評估人員、情緒及行為問題專業支援團隊支援教師外，也是苗栗縣特殊教育課程審查委員，在特教這條路上無私付出，讓大家看見特生無限的可能。
而苗栗特殊教育學校主任許夏菁，從事特教工作19年，積極推動各項融合教育，帶領學生進行多項校內外活動，屢獲多次國際特奧競速輪滑佳績。
縣長鍾東錦表示，除了肯定與感謝徐美雯教師及許夏菁主任長期無私的奉獻，也期許能藉此鼓勵長期服務於特殊教育崗位上的所有教育人員，在多元與包容的教育環境中，用愛化解一切障礙，成就每一位孩子，讓每一個孩子都能展現無限可能。
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