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桃園農家樂一日遊 親子旅遊體驗控窯、DIY仙草果凍花
桃園市大三元休閒農業發展協會藉由融入永續發展理念的旅遊體驗行程，成功獲得了「綠色旅行標章」，成為桃園首家獲得認證的遊客服務中心，其中最受歡迎的楊梅客家「農家樂」一日旅遊活動，結合了客家文化與食農DIY體驗，讓遊客深入了解楊梅的客家農業與鄉村風情，是親子旅遊的極佳選擇。
「多元就業開發方案」建構了民間團體與政府部門間促進就業的合作夥伴關係，透過人力挹注與輔導資源，促進地方特色產業發展，帶動在地就業機會，並引導失業者參與計畫工作，提升其再就業能力及工作自信心。大三元休閒農業發展協會自2021年起接受桃竹苗分署「多元就業開發方案」補助，致力於提升民眾的環境保育意識，並協助失業者投入綠色永續產業，今年成功取得「綠色旅行標章」。
熱門活動走進農家樂一日遊，在地嚮導帶領一起學習如何堆窯、撿柴火、燒窯、悶窯到開窯，親手挖出香噴噴、熱騰騰的蕃薯，搭配食農DIY活動親手製作的客家黑米饅頭，親子共同享用這份別具風味的午餐，下午再到田間玩樂並自製創意仙草果凍花DIY。
11月可欣賞紫色仙草花田，並體驗「仙草繁殖DIY」及品嘗仙草茶，協會表示，參與體驗活動的家庭，無論大人或小孩都反映熱烈，活動不僅能增進了親子關係，還讓孩子們學到了很多課堂外的知識和技能，讓更多人走進楊梅，感受這片客家土地的獨特魅力。
桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部鼓勵民間團體與政府部門攜手合作，共同推動地方產業發展，培養桃竹苗轄區優質多元培力單位，促成在地永續就業。歡迎大家以行動來支持在地團體，對上述行程及更多桃竹苗好吃好玩資訊有興趣的民眾，可至社會經濟入口網站查詢。
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