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安全才是第一 新竹縣消防局明年全面配發新消防衣

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣消防局明年全面配發新消防衣，要提升打火弟兄裝備安全性。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局明年全面配發新消防衣，要提升打火弟兄裝備安全性。圖／新竹縣消防局提供

為了提升消防員救災時的安全，不要再發生火場悲劇，新竹縣消防局宣布明年將全面換新消防衣，並且每位外勤消防員都有至少2套5年內的新衣，首批由土耳其Kivanc設計的消防衣已經到貨將優先配給給基層消防幹部，特色是螢光條可自體發光長達8小時，提升黑暗中辨識度。

新竹縣消防局表示，首批換新消防衣將優先配發給分隊長、小隊長及義消助理幹事以上等第一線幹部，因為基層幹部平時都守在第一線，帶領同仁們完成各項勤業務，因此需要優先使用裝備，這款消防衣在穿戴設計和反光材質上皆有顯著提升，可為消防弟兄提供更高的安全保障。

首批由土耳其Kivanc設計的消防衣，最大的特色在於配置有吸光螢光條，只要5分鐘的日光照射，便可自體發光長達8小時，提升在黑暗中辨識度，且反光條使用3M最新熱轉印方式處理，可以降低消防衣重量和增加穿戴舒適性，其輕量化的設計減少了消防人員在長時間救災中的體力消耗，並大幅提升了靈活性與穿著舒適度。

新竹縣消防局指出，會採購新消防衣，同時也是看重消防衣在細節上更可保障消防弟兄安全，包含雙無線電袋、救命器掛鉤、拉鍊旁暗袋開口等，且每個口袋具有亮色把帶，方便消防員於著全裝的狀況下開啟口袋，且每套消防衣具有救援拖拉系統，一旦發生危急情況，消防衣可直接拖拽將人救出危險區域。

新竹縣消防局預計讓外勤打火弟兄皆配有至少2套消防衣的基礎下，持續精進汰換老舊消防衣，明年將全面配發第一線人員全套消防衣，使所有消防員皆有2套5年內的消防衣，期望進一步保障消防人員救災安全。

由土耳其消防裝備公司設計消防衣，螢光條可自體發光長達8小時，提升黑暗環境中辨識。圖／新竹縣消防局提供
由土耳其消防裝備公司設計消防衣，螢光條可自體發光長達8小時，提升黑暗環境中辨識。圖／新竹縣消防局提供

新竹 消防員

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