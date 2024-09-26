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苗縣通霄鎮生育津貼1胎獎勵9萬 每胎可領11萬元

中央社／ 苗栗縣26日電

苗栗縣通霄鎮公所生育津貼自治條例獲代表會通過，明年起新生兒每胎發放新台幣9萬元，若再加上縣府提供的2萬元生育津貼，等同通霄鎮每名新生兒可獲11萬元。

通霄鎮公所為減輕年輕家庭經濟負擔，提高鎮民生育意願，減緩少子化衝擊，擬定「苗栗縣通霄鎮生育津貼自治條例」草案，對設籍通霄新生兒提供9萬元生育津貼，提案於25日經通霄鎮民代表會臨時會三讀通過。

無黨籍通霄鎮民代表會主席徐淑雲今天表示，通霄鎮過去沒有提供生育津貼，考量少子化現象嚴重，生育率降低、通霄人口外流，對於公所提案提升鎮民福利政策，代表會願意支持，希望藉此把人留在家鄉。

民眾黨通霄鎮民代表繆宗翰告訴中央社，通霄鎮生育津貼採3階段發放，分別於出生後、滿1歲、滿3歲，各發3萬元，將於114年元旦起實施；此外，公所原提案內容規範發放對象為設籍滿3個月，為避免其他地區新生兒「寄戶口」情況泛濫，條例修正延長為須設籍1年。

繆宗翰說，生育津貼能否提振年輕族群生養意願，見仁見智，他認為補助在地國中小學雜費、幼兒園月費，更能落實照顧生活在通霄的在地人，也有助防止寄戶口的情況發生。

苗栗縣政府民政處表示，縣府自114年起調高生育津貼，114年1月1日以後出生的新生兒，每名均發放2萬元；目前縣內部分鄉鎮市公所也視財政狀況自行發放生育津貼，若以通霄鎮來看，公所提供9萬元，加上縣府2萬，等同明年起通霄鎮每名新生兒可領得11萬元，將是全縣最高。

新生兒 生育 苗栗縣

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