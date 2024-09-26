來逛山城！2024三義木雕藝術節 國慶四天假期熱鬧登場

苗栗縣2024三義木雕藝術節「木藝慢活嘉年華」系列活動，將於10月10日至13日雙十國慶假期在三義木雕博物館前廣場及水美藝術街盛大舉行，縣府文化觀光局今天舉辦啟動記者會，縣長鍾東錦致詞時特邀請國內外遊客來體驗慢遊山城的慢活樂趣，並觀賞三義木雕藝術之美。

文化觀光局指出，三義木雕藝術節為台灣十二大節慶之一，今年在木雕博物館內有國際木雕交流及競賽作品展，廣場有精彩木雕師現場創作，木雕展部分，特邀請三義木雕最具代表性的簡明光與許清財兩位大師，分別以「根雕大象」與「飛天達摩」代表性創作題材參展。

同時以「傳承」為主題，邀請從事木雕的三對父子（女）檔，分別為許錦昌父子、李慶隆父女、徐明秀翁婿現場創作表演，展現木雕技藝與產業的二代延續。

期間，在木雕館前廣場與周邊更規畫藝文表演、文創市集以及冰雕創作、車製文昌筆、原木手鋸、雙人鋸、電鋸等體驗，還有親子木藝DIY等活動。在水美藝術街則有客家樂舞表演、打卡換好禮、職人現場創作表演，以及職人手作DIY竹編、木製鑰匙牌、手磨木匙、花藝木美學等活動，內容豐富有趣，非常適合親子同樂。