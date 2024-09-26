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來逛山城！2024三義木雕藝術節 國慶四天假期熱鬧登場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今年三義木雕藝術節在木雕館前廣場與周邊更規畫文創市集等各項系列活動。記者吳傑沐／攝影
今年三義木雕藝術節在木雕館前廣場與周邊更規畫文創市集等各項系列活動。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣2024三義木雕藝術節「木藝慢活嘉年華」系列活動，將於10月10日至13日雙十國慶假期在三義木雕博物館前廣場及水美藝術街盛大舉行，縣府文化觀光局今天舉辦啟動記者會，縣長鍾東錦致詞時特邀請國內外遊客來體驗慢遊山城的慢活樂趣，並觀賞三義木雕藝術之美。

文化觀光局指出，三義木雕藝術節為台灣十二大節慶之一，今年在木雕博物館內有國際木雕交流及競賽作品展，廣場有精彩木雕師現場創作，木雕展部分，特邀請三義木雕最具代表性的簡明光與許清財兩位大師，分別以「根雕大象」與「飛天達摩」代表性創作題材參展。

同時以「傳承」為主題，邀請從事木雕的三對父子（女）檔，分別為許錦昌父子、李慶隆父女、徐明秀翁婿現場創作表演，展現木雕技藝與產業的二代延續。

期間，在木雕館前廣場與周邊更規畫藝文表演、文創市集以及冰雕創作、車製文昌筆、原木手鋸、雙人鋸、電鋸等體驗，還有親子木藝DIY等活動。在水美藝術街則有客家樂舞表演、打卡換好禮、職人現場創作表演，以及職人手作DIY竹編、木製鑰匙牌、手磨木匙、花藝木美學等活動，內容豐富有趣，非常適合親子同樂。

文化觀光局長林彥甫表示，10日開幕當天也將舉辦「台灣木雕薪傳成就獎」表揚，並現場公布「2024台灣國際木雕競賽」得獎者名單及頒獎，歡迎大家國慶連續4天假期來三義賞木雕、逛山城。

今年三義木雕藝術節木雕展特邀請三義木雕最具代表性的簡明光大師的「根雕大象」創作題材參展。記者吳傑沐／攝影
今年三義木雕藝術節木雕展特邀請三義木雕最具代表性的簡明光大師的「根雕大象」創作題材參展。記者吳傑沐／攝影
苗縣府文化觀光局今天舉辦2024三義木雕藝術節啟動記者會，縣長鍾東錦致詞時特邀請國內外遊客來體驗慢遊山城的慢活樂趣，並觀賞三義木雕藝術之美。記者吳傑沐／攝影
苗縣府文化觀光局今天舉辦2024三義木雕藝術節啟動記者會，縣長鍾東錦致詞時特邀請國內外遊客來體驗慢遊山城的慢活樂趣，並觀賞三義木雕藝術之美。記者吳傑沐／攝影
今年三義木雕藝術節木雕展特邀請三義木雕最具代表性的許清財大師的「飛天達摩」創作題材參展。記者吳傑沐／攝影
今年三義木雕藝術節木雕展特邀請三義木雕最具代表性的許清財大師的「飛天達摩」創作題材參展。記者吳傑沐／攝影

國慶 親子 觀光局

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