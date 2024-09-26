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火炎山自然保留區 暫停開放至10月4日

中央社／ 苗栗縣26日電

苗栗縣三義鄉火炎山近期因連日大雨，土石鬆動仍有坍塌危險，農業部林保署新竹分署今天指出，自然保留區原本暫停開放至27日，將順延至10月4日，已核發之進入許可一併廢止。

農業部林業及自然保育署新竹分署副分署長劉忠憲表示，火炎山受大雨影響，山區土石鬆動，隨時有崩塌落石危險，位於苗栗縣三義鄉與苑裡鎮交界處的自然保留區，即日起至10月4日，暫停開放申請進入，原已核發之進入許可，該期間一併廢止，請民眾重新申請，若未依申請進入，將依規定裁罰。

劉忠憲說，三義火炎山海拔602公尺，屬於礫岩紅土地型，地勢陡峭，歷經大雨過後，容易造成土石濕滑、崩落，儘管自然保留區暫停開放，但登山步道仍有山友進入，呼籲民眾入山應穿戴安全裝備，遠離邊坡、懸崖，以確保安全。

林業保育署新竹分署指出，有關自然保留區開放時間，將於巡查後另行公告於「自然保護區域進入申請系統」 （https://pa.forest.gov.tw/index.php），若民眾有任何訊息通報，也可直接洽詢林業保育署新竹分署

新竹 苗栗縣 農業部

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