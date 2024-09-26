新竹強降雨連3日樹倒8起 民代批消防員淪為鋸樹班
極端氣候導致強降雨頻率越來越高，新竹市22日至24日鋒面來臨間，路樹倒塌案件高達8件。市議員蔡惠婷、林彥甫認為路樹管理權責雜亂，導致消防員緊急處理後，還要苦等單位接手，應重新協調分工機制。市府表示，都有分工處理。
林彥甫指出，竹市公有樹木維管權責分散，人行道、中央分隔島、校園圍牆旁的樹木，分屬不同單位，導致消防勤務中心接到民眾通報時，即使沒有阻礙交通或生命危害，也只能先派遣消防員到場查看、鋸樹，並等待權責單位或委外廠商到場才能離開，往往一等就是1、2個小時，也造成嚴重不足的消防人力更加吃緊。
蔡惠婷表示，9月22日至24日樹木倒塌高達8件，發生時間有凌晨、深夜非上班時間，也有上班、下班尖峰時刻的白天時間。不論發生何時，是否有人車傷亡，皆由消防隊員先進行緊急處理，將樹木鋸斷暫置路旁不影響交通後，再交接給其他單位接手，其中24日三民國中旁路樹倒塌，消防隊早上9點接獲通報，出動5位消防員，但隔了4個小時到下午2點城銷處才來接手處理。
林彥甫認為，竹市消防局現有10個分隊，扣除輪休後，常態留守人力大約8至10人，樹倒案件一次出動約5人，意謂在這段時間內，分局留守人力僅剩2至3人。市府除要積極改善樹木生長環境、增加平時維管人力外，也應提升緊急樹倒的委外處理量能，並確實要求廠商即時到場，才不會讓消防員淪為鋸樹班，危害市民的生命財產安全。
新竹市城銷處說明，樹木倒塌事件依市府各類災害案件各機關單位分工處理原則，經竹市災情通報群組後，由消防局派遺人車至現場，了解是否影響交通生命財產安全處理，並確認業務主管權責後依規通報權責單位處理。
城銷處指出，經查該樹木位於三民國中通學步道，消防局獲報後現場初步判斷無影響交通及民眾生命安全，隨即通報城銷處。城銷處獲報後即刻協助處理，並立即調派外包廠商進場排除。該倒塌樹木較為巨大，廠商需臨時調派大型機具處理，過程中，城銷處持續積極協調廠商盡速到場處理，以利道路通行。
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