病友感恩部桃 贈車及多組檢測儀器逾300萬 助偏區服務

一位不願透露姓名的善心人士贈送衛福部桃園醫院1輛可坐輪椅上車的社區醫療巡迴車，及先進醫療儀器，總價值超過300萬元。院方今天舉辦贈車活動，3位受委託者到場，大家都感謝捐贈者溫暖的心意，讓醫療照護的力量走進社區。

部桃表示，善心人士捐贈的儀器包括3組手持式超音波、1組12導程心電圖和5組直腸鏡屬於精密儀器，對社區巡迴、院內醫療幫助相當大。

桃園醫院院長楊南屏對這位愛心人士無私的奉獻表達深深的感謝，表示這批儀器將大大提升桃園醫院的醫療品質，尤其是手持式超音波及十二導程心電圖等設備，能夠幫助醫療人員更精準地掌握患者的病情，讓患者得到更快速和適切的醫療處置；儀器不僅能強化醫院的醫療服務，也能在緊急情況下發揮關鍵作用，為患者的健康保駕護航。而社區醫療巡迴車的加入，讓醫院的服務能深入偏鄉和弱勢社區，為更多有需要的人提供醫療資源。

部桃表示，捐贈的善心人士平時在桃園醫院門診就診，感受到醫護人員悉心的照顧，心中滿懷感恩，決定把感恩之情昇華為捐贈回饋醫院和社會，期望這些醫療設備和車輛能讓醫護人員在工作上更能發揮守護民眾健康的作用，進一步造福社區居民。這樣的心意，也象徵著醫患之間深厚的情誼與互助關懷。

楊南屏說明，這輛社區醫療巡迴車未來將主要用於醫院與社區的各項醫療服務，例如社區癌症篩檢、到宅鑑定、偏鄉醫療服務等，讓醫療資源能夠延伸至更偏遠、資源較為不足的地方。他強調桃園醫院秉持著「提供優質醫療、善盡社會責任」的使命，透過這樣的方式，醫院不僅能夠照顧更多社區居民的健康，也能真正實踐醫療公益的核心價值。