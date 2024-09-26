電費破千萬 龜山水資源回收中心促參研究節能方案

桃園市水務局配合國家節能減碳政策及因應電費調漲，今年初透過民間促參方式研究放流水質與省電之間如何取得平衡，擇定龜山水資源回收中心試辦計畫，實驗發現精準操作設備啟閉時間1年約能減少19.6萬度電，將嘗試推廣到其他資源中心。

龜山水資源回收中心1990年成立，是桃園第1座水資源中心，主要負責處龜山市區民生廢水，日處理量約2.3萬噸，1年電費高達1236萬餘元，十分驚人，為配合國家節能減碳政策與因應電費調漲，水務局著手研究解方。

水務局調查，水資源回收中心最耗電設備為鼓風機和曝氣機，若根據民生排放污水尖峰、離峰時段精準操控設備啟閉，能在放流水符合標準情況下有效節省電力消耗。