關西鳳山溪畫保護區 地方意見兩極

新竹縣關西鎮鳳山溪流域一再發生重大汙染事件，有地方人士主張，將鳳山溪流域畫為自來水水質水量保護區，自來水公司昨在關西鎮公所舉辦最後2場座談會，支持與反對意見紛陳。水公司表示，畫不畫保護區無預設立場，將彙整地方意見送中央定奪。

水公司第三區管理處已經辦過6場座談會，昨天上午、下午連辦2場，說明畫設保護區將降低水質汙染的風險，嫌惡設施也不會進來；回饋方面，非營利的家戶水費可以打至5到8折，鎮公所也有獎助學金、設施維護以及原住民牌照稅、地價稅補助。

關西鎮長陳光彩指出，關西因為土地便宜，吸引許多廠家來設廠，但是未設在鎮內工業區，甚至將廠區減至9750平方公尺，差了250平方公尺以規避環評，保護區畫不畫他尊重中央的決定，但是要求汙染事件不再發生，相關單位必須把關，才是防止汙染的「最後一道防線」。

鎮內里長、地方民代多人出席說明會，有人擔心畫設後土地使用受限，但汙染照樣發生，「未蒙其利、先受其害」。

新竹縣關西鎮環境守護協會理事長羅功奇說，如果不畫保護區，嫌惡設施都可能進駐，如同「開了大門」，希望鄉親不要不分青紅皂白反對，應了解設保護區的帶來的影響。

水公司指出，2015年提出研議的保護區範圍為鳳山溪新埔以上，約202平方公里，這次畫設範圍以關西淨水場取水口以上集水區，約84平方公里。

10年前因為鳳山溪流域發生重大的汙染，設保護區的規畫案被監察院列管，但是因為當年地方對畫設案態度搖擺等而停止，去年6月再次發生大廠造成嚴重的汙染事件，引起監察院的關注，水公司配合上級的要求再次提出，相關意見將送水利署定奪。