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桃園國慶升旗 首度移師中原園區

聯合報／ 記者朱冠諭陳俊智翁唯真／桃園報導
桃園國旗屋老闆張老旺自費舉行國慶升旗典禮活動行之有年，今年邁入第30年。記者翁唯真／攝影
桃園國旗屋老闆張老旺自費舉行國慶升旗典禮活動行之有年，今年邁入第30年。記者翁唯真／攝影

雙十國慶將至，桃園市長張善政昨宣布，今年市府升旗典禮首度移師中原文創園區，現場1500個名額，明天開放報名；13個行政區主要道路也將懸掛逾5000面國旗，盼桃園成為全台灣國慶氛圍最濃厚城市。

不僅如此，邁入第30年的「國旗屋」老闆張老旺自辦升旗典禮，今年也改至龍岡圓環旁公園舉辦，逾2萬面國旗已掛起，國慶日當天上午10時許準時升旗。

中央與地方雙十國慶活動拚卡司，桃園近2年都邀國內運動選手領唱，今年循往例邀請U15世界冠軍的新明國中、U18世界冠軍的平鎮高中小將擔綱，原規畫還有奧運羽球男雙金牌李洋、威廉波特國際組冠軍的龜山小將，但慢了中央一步，未能如願。

有別於近2年升旗典禮都在桃園市府前廣場舉行，張善政說，今年特別到新開幕的中原文創園區舉辦，升旗時間定在國慶日早上8時，採線上報名，27日上午10時10分開始，開放1500個名額，配合升旗典禮時間，文創園區內的科技藝術節、文化市集也將提前在9時開展。

國慶月期間，市府也策畫多樣活動，10、12、13日三天，大溪慈湖園區將舉辦「慈湖十尚音樂祭」，邀請高爾宣、溫昇豪等開唱，還有大園「溪海花卉農遊趣」、龍潭「三坑茭白筍節」、楊梅「秀才步道品茶」等活動，讓市民了解在地文化。

至於張老旺自費舉行的國慶升旗典禮，過往都在國旗屋旁的雲南文化公園舉行，但因周邊大樓住戶覺得受影響，去年移師龍江活動中心，今年改至龍岡圓環旁公園飄揚，現已掛滿逾2萬面國旗。張老旺說，當天10時許準時升旗，還有從異域故事館出發的上百輛重機遊行。

升旗地點改變，張笑著說，換到哪個地點都沒關係，只要有愛國旗的心就可以。

國慶 國旗

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