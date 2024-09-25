航空城優先產專區最大基地 台灣人壽近137億5千萬得標

桃園市政府經發局表示，今日辦理航空城優先產業專用區最大面積I基地土地標售開標，由台灣人壽保險公司得標，將進駐總面積約18.94公頃的基地，投資規模超過137億元。

經發局指出，桃園航空城是全台最大開發計畫，因應台商回流及廠商設廠需求，桃市府於航空城先篩選9處優先產專區共52公頃釋出，紓解產業用地不足。2022年7月已標出7處基地，引進包含統一超商、星宇航空、藥華醫藥、大樹醫藥、督洋生技、健策精密及中華貿易等知名企業。

經發局張誠局長說，這次標售I基地位於南崁溪東側，且鄰近捷運、商業區及住宅區，具有發展B2C的優勢，可以創造更多就業機會促進經濟發展。標售程序採資格審查、投資計畫書評選、價格標開標3階段作業，投標廠商須提出投資計畫，包含團隊組織及相關實績、興建及營運計畫、優先開發項目，對桃園市承諾事項及產業發展貢獻等，經市府審查通過，才可完成決標。今日成功招商引進台灣人壽保險公司，得標價格為新臺幣137億4979萬6800元，溢價4.13億元。

張誠說明，桃園航空城優先產業專用區尚有1處基地未售出，市政府會再標售，請業界持續關注。至於這次和已標售的基地，市府扮演監督及協助的角色，依土地標售契約及得標廠商承諾事項履約管理。標售的開標結果請上地政局網站「土地開發」桃園航空城－桃園航空城土地標售專區頁面閱覽。