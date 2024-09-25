桃議員批幼兒園對面要蓋加油站 市府：不實指控

桃園市民進黨議員黃瓊慧繼昨天與同黨籍議員批市府不顧公共安全，同意中壢一幼兒園對面設加油站，今天臉書再貼文，指加油站對面8公尺就是幼兒園，前市府鄭文燦，甚至吳志揚任縣長都未核准，張善政上任就准，質疑有貓膩。

市府經發局昨天以議員「誤解」法規澄清，今天傍晚針對黃瓊慧臉書發文，駁斥內容為「不實指控」反擊，重申昨天就強調業者申請加油站完全依中央、地方法規辦理，申請程序在鄭文燦市長任內就過關，鄭卸任前2022年12月12日業者繳完回饋金，如果不准怎麼會同意繳回饋金？也等於前市府完成所有審查程序並核准蓋加油站，張善政12月25日上任後，按核准後的作業流程發文，請業者依照審查結果辦理。

市府經發局表示，業者2020年申請設置加油站，當時的市長是鄭文燦，歷經4次興辦事業修正後，2022年8月再檢送修正版本，經各單位審查符合規定，業者2022年12月16繳納農業回饋金，全案等於審查完竣。黃瓊慧等人先前指「前任、前前任市長阻擋了10多年，換了一個市府就如此罔顧幼兒的權益」，完全沒有事實根據。

市府說明，依據現行中央法規「加油站設置管理規則」及「幼兒園及其分班基本設施設備標準」，加油站與幼兒園並無距離限制。又此案加油站在農業區，按市都計農業區加油站設置管理規則，與幼兒園有危險距離限制指的是加油站危險物品存放位置，而非針對加油站位置予以限制，因此並無類推適用的可能性。