竹縣國中生戶外教學遊覽車故障 36名學生疏散皆平安
竹縣府說，某校7年級生今天搭乘遊覽車到新北市進行戶外教學，沿途行經桃園市時遊覽車變速箱漏油，駕駛立即停靠路肩，並疏散安置於其他5輛遊覽車續行程，36名學生皆平安。
新竹縣政府今天透過文字表示，某國中的7年級學生共36人今天搭乘遊覽車北上至新北市進行戶外教學活動，駕駛行駛過程察覺車輛有異常，將車輛停靠路肩後檢查是變速箱油漏油，讓學生下車並安置到其他5輛遊覽車，繼續北上。
縣府說，同時也要求旅行社另外安排1輛遊覽車，讓36名學生在回程時搭乘，事故發生當下也向學生家長報平安請家長放心，過程人員皆平安。
縣府指出，校方今天執行校外教學活動也順利完成，平安返校，而所有遊覽車量在出發前也有進行安全檢查的紀錄，另故障車也已送到維修廠。
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