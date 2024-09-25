教師節竹北送老師筋膜槍 教育局調升文康費

教師節將至，各縣市都陸續傳出為老師們準備禮券、現金或禮品，不過新竹縣竹北市卻傳出老師們收到人手一支筋膜槍，讓老師大感驚喜，因為過去都只有賀卡。公所也表示，希望老師們都能在繁忙教學中放鬆身心。

竹北市公所表示，今年市長鄭朝方準備了3702份筋膜槍禮物要送給竹北市的中小學及幼兒園教師們，因為鄭市長希望每位老師在繁忙的教學工作中，能有一個放鬆身心、照顧健康的禮物。

竹北市公所指出，教育是一項充滿熱忱但也很耗費精力的工作，透過這個貼心的禮物，希望教師們能夠在課後適時放鬆，保持良好的健康狀態，繼續為學生帶來最好的教學，這也呼應了竹北市推動「健康竹北」的理念，讓所有辛勤工作的市民都能找到平衡，過上更健康的生活。

除了竹北市公所為老師準備筋膜槍外，新竹縣教育局也表示，近年教職員文康活動費也由1000元調高至3000元，希望讓老師們更好運用，同時今年的教師節也同步準備並製作電子賀卡及敬師影片，以感謝新竹縣各級教師的辛勞。