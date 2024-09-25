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拍賣日來搶便宜 桃園市區92坪4樓透天底價735萬

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
這間鄰近桃園區玉山公園的四樓透天厝，樓層總面積達92坪，土地及建物合併拍賣底價735萬元起，已是第三拍正是最好入手時機。圖／執行署桃園分署提供
這間鄰近桃園區玉山公園的四樓透天厝，樓層總面積達92坪，土地及建物合併拍賣底價735萬元起，已是第三拍正是最好入手時機。圖／執行署桃園分署提供

法務部行政執行署桃園分署將於10月1日舉辦「123聯合拍賣日」，當天上午推出動產、下午則為不動產物件拍賣，其中桃園市桃園區中路段巷內一棟樓層總面積約92.4坪四層樓透天厝，土地及地上建物合併拍賣734.4萬元起，另還有中原大學商圈區內具投資價值小套房、觀音廠房、未上市櫃股票等，物件眾多，歡迎民眾到場搶購。

桃園分署指出，這次將進行第三拍的桃園區中路段這棟上百坪透天厝，位於漢中路巷內「皇家金鑽」，土地約19.685坪、拍賣價504萬元起，地上四層建物，每層約19.71坪，拍賣底價230萬4000元起，屋主為里長，目前家屬居住使用中，一樓建物後方有增建鐵皮屋，二至四樓每層均有2間房間及1間廁所，交通便利距桃園火車站僅2公里，鄰近4.94公頃的玉山公園。

同樣受矚目的不動產物件位在中壢區協同街「天生贏家」社區3樓約6坪小套房，去年8月底查封時已是空屋，內部格局為一房一衛，土地及建物合併拍賣，拍賣最低價額總計為230萬元起，拍定後依現況點交，由於鄰近中原大學及中原夜市，投資自住兩相宜，是投資者最佳選擇。

桃園分署說明，當天上午先在桃園市桃園區富國路100號拍賣2018年KIA自用小貨車及2010年BMW轎車，2輛車況、外觀維持不錯，是首次現身法拍市場，KIA附有車鑰匙，不論代步或送貨都非常適合，BMW則不設底價，若最高價未達義務人或移送機關金額將不拍定。

至於其他不動產部分，當日下午2點30分在桃園區復興路的桃園分署拍賣室，還有觀音區的廠房及桃園、大溪、龍潭等區的完整持分土地。拍賣會自下午3點30分起，拍賣名佳利金屬工業股份有限公司股票、鳴暘建設有限公司及羽宏企業有限公司的出資額等，有興趣的民眾，歡迎來競標。

這輛首次拍賣的2010年BMW，拍賣當天上午將不設底價，若最高價未達義務人或移送機關金額將不拍定。圖／執行署桃園分署提供
這輛首次拍賣的2010年BMW，拍賣當天上午將不設底價，若最高價未達義務人或移送機關金額將不拍定。圖／執行署桃園分署提供
這間位處中原大學商圈大樓內一房一衛的小套房，首次拍賣，土地及建物合併拍賣，最低價額總計230萬元起，拍定後依現況點交。圖／執行署桃園分署提供
這間位處中原大學商圈大樓內一房一衛的小套房，首次拍賣，土地及建物合併拍賣，最低價額總計230萬元起，拍定後依現況點交。圖／執行署桃園分署提供

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