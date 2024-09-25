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雜貨店販售自攜返國藥品 竹市衛生局沒入裁罰

中央社／ 新竹市25日電
新竹市某雜貨店販售從國外自行攜入、未經衛福部食藥署核准的藥品，包括止痛藥、胃藥等，外包裝均無中文標示，衛生局發現後立即要求業者下架並沒入，也通知業者到案說明，依藥事法相關規定裁處。（中央社）
新竹市某雜貨店販售從國外自行攜入、未經衛福部食藥署核准的藥品，包括止痛藥、胃藥等，外包裝均無中文標示，衛生局發現後立即要求業者下架並沒入，也通知業者到案說明，依藥事法相關規定裁處。（中央社）

新竹衛生局今天表示，1間雜貨店販售從國外自行攜入、未經衛福部食藥署核准的藥品，已要求業者下架、沒入藥品，並通知業者到案說明，依藥事法相關規定裁處。

竹市衛生局長陳厚全表示，為保障民眾用藥安全與健康，除了持續加強對藥物違規廣告的監控外，並針對市售藥物進行稽查及抽驗。

陳厚全說，日前查獲1間雜貨店販售從國外自行攜入回台的藥品及醫療器材，包括止痛藥、胃藥等外包裝均無中文標示，也沒有衛福部的藥品許可證字號，已要求下架並沒入藥品，將通知業者說明，依法裁處。

根據藥事法規定，陳厚全指出，未經核准擅自輸入藥品屬於禁藥，可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金；若明知為禁藥而販賣或意圖販賣而陳列者，可處7年以下有期徒刑，並可併科5000萬元以下罰金。

陳厚全說，民眾如有用藥需求，應就醫或至藥局詢問藥事人員，並遵循專業指示使用領有衛福部藥品許可證的藥品，勿隨意透過網路平台購買來路不明的藥品。

新竹 衛生局 衛福部

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