誘捕籠沒開怎抓遊蕩犬？苗動防所：被人關上的

有民眾投訴苗栗縣苗28線遊蕩犬趴趴走，捕犬隊設置誘捕籠卻都呈關閉狀態，「難怪抓不到」；對此，苗栗縣動防所解釋，誘捕籠設置完成後，屢遭不明人士刻意關上，十分無奈。

苗栗市有民眾向中央社投訴表示，苗28線遊蕩犬聚集，加上常有人放養犬貓，造成沿線居民、往來人車困擾及對生態威脅。

投訴民眾指出，縣府相關單位捕捉效率不佳，雖設置誘捕籠，但是「狗籠關閉怎麼抓得到遊蕩犬貓？」揶揄「當狗是笨蛋？」難怪抓不到。

苗栗縣動物保護防疫所所長張俊義今天告訴中央社記者，針對民眾反映苗28線遊蕩犬聚集問題，今年1至8月巡視捕捉8犬送收容所照護，誘捕犬隻均完成絕育、狂犬病疫苗注射及晶片植入，並無回置於苗28縣道。

張俊義表示，以前誘捕籠放置完成，不是經常被破壞就是被偷走，後來將籠子以鐵鍊固定在電桿或其他固定物旁，並放置宣導告示牌，但往往人員才剛架設好、拍照記錄離開不久，回頭查看卻發現誘捕籠遭人關閉。

張俊義說，今天上午，捕犬隊巡視5處誘捕犬籠，又全都被關上，只好將全數捕犬籠門再打開、更換新誘食料與拍照定位紀錄，同時掛上告示牌，他無奈直言，「有人不讓我們抓」。

張俊義表示，依農業部111年統計，苗栗縣遊蕩犬數為3892隻，因應動物保護法修法施行收容犬貓動物零撲殺制度，防疫所持續加強執行包括犬隻源頭管理、擴增絕育量能、嚴查飼主棄養、強化收容及認養等多項措施。