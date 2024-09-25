桃園龍元宮新修繕融現代美學 看見龍潭人對神明感恩
桃園龍潭區龍元宮今年建廟200周年，設計師張巧欣設計修繕廟宇工程，耗時9個月，導入當代美學設計重新整理廟宇空間與動線，拆除龍柱外圍不鏽鋼，讓傳統工藝展現在大眾眼前。她說，自己並無信仰，過程中認識神明，看見龍潭人持續付出對神明的感恩，這次廟宇空間整理，希望將「感恩的感覺」傳承給離鄉或回鄉的下一代。
龍潭龍元宮適逢建廟200周年，廟方展開至12 月為期半年的慶祝活動中，張巧欣設計團隊從今年初起積極與地方居民互動，透過訪談耆老、商家與居民，深入了解龍元宮在地歷史與文化意涵，展開廟宇空間修繕工程最近完工。
尤其團隊關注如何保留傳統與現代的平衡，在廟宇梁柱上架設攝影機，觀察民眾的參香動線、空間改造，將過往保護龍柱、御路的不鏽鋼拆除，讓廟宇傳統工藝得重新展現讓信眾欣賞，並重新設計服務台、點香爐及經文區，調配廟宇照明更加透亮，嶄新風貌讓信眾眼睛一亮。
張巧欣表示，這次將視覺與空間重新整理，呈現龍元宮在地信仰文化中心的內涵，過程中看見龍潭人持續付出對神明的感恩，這次廟宇空間整理，希望將「感恩的感覺」傳承給離鄉或回鄉的下一代，視覺與空間重新整理，呈現龍元宮在地信仰文化中心的內涵，該廟宇全年無休，新的設計馬上就有人使用，不斷檢討改善下，希望讓龍元宮廟宇空間更友善及被信眾喜歡。
龍元宮主委林錦浪表示，廟宇經過設計導入過程後，信眾反映熱烈，驚艷大廟變得更漂亮、更有質感，而照明設計也讓大殿內的參拜氛圍，顯得列位尊神平易近人。龍潭龍元宮每日上午6時至晚上8時開放，歡迎民眾前來參香。
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