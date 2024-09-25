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比特犬「尖石」咬傷飼主友人致死 3年來難出「牢籠」

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣動物保護防疫所收容的比特犬，目前無法出籠到戶外活動。記者胡蓬生／攝影
新竹縣動物保護防疫所收容的比特犬，目前無法出籠到戶外活動。記者胡蓬生／攝影

2021年新竹縣一隻比特犬「尖石」咬傷飼主友人致死，被新竹縣動物保護防疫所收容，但「尖石」依法規無法被民眾認領養，目前也沒有比特犬飼主願代養，因此一直收容在兇猛犬籠中，動保所雖曾找訓練師訓練，但成效不顯著，為「尖石」戴上口罩這個動作仍具極高風險，也無法到室外遛狗，引發關注。

動保所表示，現正規畫將兇猛犬舍改建，在符合安全防護下，提升兇猛犬收容空間和舒適度。

新竹縣動保所長彭正宇指出，依農業部規定，比特犬被列為指定禁止飼養、輸入或輸出的動物。收容在動保所的比特犬「尖石」，現況是不能被認領養，除非是現有的比特犬飼主才能「代養」，但現在養比特犬的飼主很少，加上「尖石」曾咬傷人致死，一直以來無人願意代養。

彭正宇表示，「尖石」在收容期間，所方曾安排訓練師為牠訓練，但效果不顯著，單是要替牠戴上口罩，對志工就極具危險性，因此在安全考量下沒有讓「尖石」到戶外空間遛狗，做法實屬無奈，除遛狗以外，「尖石」在收容期間受到良好照顧，未來將再尋求訓練師專業協助，努力引導「尖石」改變行為狀態。

彭正宇表示，為提升兇猛犬的生活環境，目前所方正規畫改建部分犬舍；原本兇猛犬是收容在符合法規的獨立鐵籠內，未來所方計畫改建兇猛犬舍，在足夠安全防護下，設置和一般犬相似的平面式犬舍，空間將加大至3平方公尺左右，讓整體空間更寬敞、舒適。

新竹縣動物保護防疫所的一般犬隻收容空間已大幅改善。記者胡蓬生／攝影
新竹縣動物保護防疫所的一般犬隻收容空間已大幅改善。記者胡蓬生／攝影
新竹縣動物保護防疫所收容的比特犬，目前無法出籠到戶外活動。記者胡蓬生／攝影
新竹縣動物保護防疫所收容的比特犬，目前無法出籠到戶外活動。記者胡蓬生／攝影
新竹縣動物保護防疫所收容的比特犬無法出籠到戶外活動。記者胡蓬生／攝影
新竹縣動物保護防疫所收容的比特犬無法出籠到戶外活動。記者胡蓬生／攝影

新竹 比特犬 遛狗

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