竹北市辦寵物日 分享寵物芳療、穴位按摩、動物瑜伽

新竹縣竹北市長鄭朝方今天表示，將在10月5日舉辦寵物日讓民眾更了解照顧寵物方針，同時也要推動友善動物餐廳，並規畫寵物公園等空間，落實友善動物城市的目標。

竹北市公所今天舉辦「2024動物方城市」記者會，會中邀請街頭藝人與邊境牧羊犬共舞等互動，以及黃金獵犬、藍眼白球蟒、玉米蛇、豹龜等動物出席，共同為活動揭開序幕。

鄭朝方致詞指出，寵物日在10月5於新崙公園舉行，現場還有「皮特玩自然」及「九桃與烏龜」等動物KOL（關鍵意見領袖）進行動物飼養分享，以及推廣動物生態友善保護知識等，邀請民眾到場參加。

他表示，寵物日也會邀請寵物芳療師分享照顧寵物的芳療知識及穴位按摩，還有動物瑜伽教學，將帶領飼主與動物進行互動探索，民眾可上網報名。

鄭朝方指出，另為幫助更多流浪貓狗能獲救援，也將有動物團體會在新崙公園進行義賣，同時推動「讓生命不再流浪，以領養代替購買」觀念。

社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富表示，毛小孩親如家人，用心照顧讓彼此都得到滿滿的愛，盼民眾響應以領養代替購買，讓收容犬貓擁有幸福溫馨的家，社會也能更祥和。

竹北市公所透過文字資料指出，竹北寵物日在10月5日登場，活動時間是上午10時到下午5時，現場將發放限定專屬小禮物，寵物飛盤及擴香石等，數量有限送完為止。