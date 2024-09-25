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龍寶寶現身了！關西首次稻田彩繪結合市集邀遊客賞景
新竹縣關西鎮今年首度推出「稻田彩繪」，並結合市集將在9月28、29日安排「稻關西走走」活動，盼以融合新概念的關西景致，吸引遊客造訪，串聯鎮內自然生態、古蹟及特色美食，在關西人文歷史與自然環境的氛圍中，享受魅力四射的關西，感受「長壽之鄉」風情。
關西鎮公所上午為活動行銷。鎮長陳光彩指出，關西鎮過往以農業為主要產業，除聞名全國的仙草，還有稻米、茶葉、柑橘、草莓、香菇、番茄、咖啡等豐富農產，其中稻米種植面積占農業經營25%以上，稻田景致可很好的詮釋平原地區的風貌，為促進鎮內農業資源與觀光特色，今年首次嘗試將彩繪稻田景觀與農產行銷結合，盼吸引更多遊客來感受關西之美。
鎮公所指出，關西第一次的稻田彩繪，委請國內稻田彩繪的「原鄉」苗栗縣苑裡鎮農會協助完成，巧妙運用白、黃、紅、綠及紫色共5種不同顏色的稻種創造出「龍寶寶」圖案，呼應今年是龍年的主題；龍寶寶造型活潑有朝氣，表現出歡迎各地遊客來參與的樣貌。彩繪稻田周邊是鎮內著名的老街區，期待大家來探索。此外，活動安排豐富的田園音樂饗宴、田園市集、稻繩DIY，也規畫深入的生態導覽。
這次彩繪稻田種植面積約8分地，5種水稻品系都是一般食用水稻經數代選育而成；今年7月26日開始進行方格拉線與圖案定位，期間還碰上連續數天午後雷陣雨，使得定位線沖刷移位，7月31日放樣及插秧，預計11月中才會收割，遊客在此之前都歡迎來觀賞；關西國小對面現已設置觀景台，可清楚眺望龍寶寶，市集活動安排在關西國小校內。
陳光彩說，關西向來有「長壽之鄉」美名，今年百歲人瑞達24人，鎮內農產配合政府政策，逐漸有農民將仙草與水稻輪作，形成特色，期望這次藉由農村自然風光與傳統文化特色導入，讓到訪民眾可賞景、感受關西老街風貌，進一步了解關西為何會成為「長壽之鄉」。
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