邱臣遠又出國引批評 新竹市府：與觀光署參加日本旅展簽協定

新竹市代理市長邱臣遠先前代理市長不到1個月，就被爆出國度假爭議。今天又傳出他本周六又要出國去日本東京。新竹市政府也澄清，該行程是與觀光署及台灣觀光協會一同參加2024日本旅展，行銷新竹市之餘也與八代市簽署友好交流協定。

新竹市政府指出，新竹市政府將與觀光署及台灣觀光協會一同參加2024日本旅展，向全球旅客介紹新竹市的城市魅力。日本熊本縣八代市市長中村博生提議於日本旅展台灣館，簽訂新竹市與八代市的友好交流協定，象徵台日友好，促進觀光交流、拓展城市外交，並以國際禮儀對等原則，由首長對首長，邀請代理市長邱臣遠親自簽署協定。

新竹市政府說明，今年1月5日，中村市長率團來訪新竹市政府，即提議盼兩市能有更廣泛的交流活動，歷經半年餘在兩市團隊積極推進下開花結果。市府感謝並珍惜八代市團隊的跨國友誼，相關行程安排均依規辦理，為台灣城市外交及國際能見度再創豐碩成果，「讓世界看見台灣、看見新竹市」。

不過邱臣遠頻出國爭議也引來批評。市議員楊玲宜指出，邱臣遠7月底上任至今，先是私人行程為由出國一周，接著又在隔月安排公務行程出訪，延續前市長高虹安施政態度，平均不到兩個月出國一次，飛好飛滿、玩好玩滿，就是放任市政百廢待舉。

楊玲宜指出，如今就近入學跳票、慈雲空橋該動工不動工、棒球場啟用遙遙無期，現在的校園校舍或是通學步道等開工，都是沿用前朝所爭取的前瞻基礎建設經費與規畫設計，可說是不斷啃食市政老本。

楊玲宜表示，回顧今年4月時任副市長的邱臣遠特地飛了趟越南河內，參加世界台灣商會聯合總會，高虹安更於隔周飛至越南峴港招商，但實質上卻看不到對竹市有任何具體經濟發展的成果。

「奉勸邱臣遠應專注於市政上」，楊玲宜說，無論是基礎建設工程之推進抑或是市政政策落實，都遠比花大錢買宣傳行銷、作譁眾取寵、虛有其表、不願腳踏實地耕耘竹市這片土地來得有意義。