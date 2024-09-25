國旗屋老闆國慶升旗一辦30年 更換地點地方憂味道變

國旗屋老闆張老旺自費舉行國慶升旗典禮活動行之有年，今年邁入第30年，以往典禮會場都在國旗屋旁的雲南文化公園舉行，不過因周邊大樓住戶覺得有聲音影響大，去年移師龍江活動中心，今則又改至龍岡圓環旁公園，將從龍東路上沿途插大旗，到圓環公園才會有過去大家常見的國旗海在天空，目前已掛滿超過2萬面國旗，將於國慶日當天上午10時許準時升旗。

84歲的張老旺每年國慶日都自費舉辦升旗典禮，過去於雲南文化公園舉辦，卻因為聲音大加上交通壅塞，導致附近住戶抗議，張老旺表示，先前周邊的國旗曾被住戶投訴到環保局當廢棄物清理，不想要再跟住戶發生爭執，去年改到龍江運動中心，今年再請里長協助幫忙找到龍東路旁的公園。

張老旺說，目前已掛設超越2萬面國旗，龍東路上的電線桿也都已放置國旗，一路到公園，公園上方再掛滿大家印象中的旗海，目前花費約30萬元，尚未有人捐贈國旗。當天活動規畫鼓隊打鼓表演，10時許準時升旗，還有從異域故事館出發的上百輛的重機遊行。

張老旺表示，今年現場不會像過去排好椅子，而是提供椅子讓民眾可以自行安排要坐哪裡，任何政治人物也都沒有邀請，想參加的人可以自己致電說明有意願參加。至於升旗地點變了，張老旺笑著說，全台灣的人都該要愛國旗升旗，至於換到哪個地點都沒關係，只要有愛國旗的心就可以。

市議員舒翠玲說，去年在龍江活動中心周邊交通更加混亂，因此再換地點到龍東路旁公園空地，旁邊有停車場馬路也較大條，也有人行道，距離雲南文化公園也不遠，再加上義交協助，相信交通狀況會很好，周邊住戶跟升旗民眾都可以兼顧。