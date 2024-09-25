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小笠原清大開課台、交大也來旁聽 大讚台日學生都認真

聯合報／ 記者黃羿馨張裕珍巫鴻瑋／新竹即時報導
清華大學邀請有「選舉之神」封號的日籍學者小笠原欣幸為榮譽講座教授。圖／清大提供
清華大學邀請有「選舉之神」封號的日籍學者小笠原欣幸為榮譽講座教授。圖／清大提供

清華大學邀請有「選舉之神」封號的日籍學者小笠原欣幸為榮譽講座教授，校方今舉行證書頒授典禮。提到台日學生差異，小笠原表示，兩地學生都很認真，不過清大學生熟悉台灣社會情況，不需要花太多時間做入門解說，就可以直奔更深層的討論。

清大指出，小笠原開設的「台灣政治與選舉」課程，原本預計收50名學生，但一開放選修就爆滿，除了人社院，還有許多化學、心諮等系的學生搶修，連台大、陽明交大的學生都來旁聽。第一堂課座無虛席，連教室後方都站滿了學生，第二堂課就換到了更大的教室。

另一門課「台灣選舉研究」則以研討的形式進行，學生必須提出課堂報告及討論。因為有太多學生想選修，超過原訂的20個名額，小笠原也要求學生課前先交報告，說明修課動機、及作為台灣公民想從這堂課學到什麼。擋不住學生熱情的小笠原最後決定，只要有交報告的學生就全收了。

看到台下的學生對他談到的投票行為及選舉分析都很有興趣，產生許多有趣的互動，小笠原也更樂意分享更多他對台灣政治人物及選舉細節的觀察。

過去30年來，小笠原曾為研究台灣政治訪台超過150次，也曾兩度在台北長住。小笠原指出，以往來台常忙著訪問候選人、拜訪競選總部及服務處，似乎還沒機會好好體會台灣生活。如今有機會長住清大綠意盎然的校園，終於可以好好品嚐台灣小吃、喝喝咖啡，也更認識新竹。

人社院學士班主任姚人多指出，政治學是人文社會學科中很重要的一環，清大一向致力禮聘優秀的學者，尤其希望滿足學生對政治及選舉實務的知識渴求，找對老師十分重要。

姚人多表示，小笠原對台灣政治的研究素負盛名，且他不僅分析選舉民調，還進行大量第一手訪談，「能準確分析上千萬人的政治立場，每一次大選都成功預測選舉結果，一定有他獨特的見解和功力。」

小笠原將至少在清大授課一年，姚人多也期待小笠原能帶著學生去田野調查，手把手地教導如何觀察及研究政治。

清華大學邀請有「選舉之神」封號的日籍學者小笠原欣幸為榮譽講座教授，校方今舉行證書頒授典禮。圖／清大提供
清華大學邀請有「選舉之神」封號的日籍學者小笠原欣幸為榮譽講座教授，校方今舉行證書頒授典禮。圖／清大提供
提到台日學生差異，小笠原表示，兩地學生都很認真，不過清大學生熟悉台灣社會情況，不需要花太多時間做入門解說，就可以直奔更深層的討論。圖／清大提供
提到台日學生差異，小笠原表示，兩地學生都很認真，不過清大學生熟悉台灣社會情況，不需要花太多時間做入門解說，就可以直奔更深層的討論。圖／清大提供
清大指出，小笠原開設的「台灣政治與選舉」課程，原本預計收50名學生，但一開放選修就爆滿，除了人社院，還有許多化學、心諮等系的學生搶修，連台大、陽明交大的學生都來旁聽。圖／清大提供
清大指出，小笠原開設的「台灣政治與選舉」課程，原本預計收50名學生，但一開放選修就爆滿，除了人社院，還有許多化學、心諮等系的學生搶修，連台大、陽明交大的學生都來旁聽。圖／清大提供
看到台下的學生對他談到的投票行為及選舉分析都很有興趣，產生許多有趣的互動，小笠原也更樂意分享更多他對台灣政治人物及選舉細節的觀察。圖／清大提供
看到台下的學生對他談到的投票行為及選舉分析都很有興趣，產生許多有趣的互動，小笠原也更樂意分享更多他對台灣政治人物及選舉細節的觀察。圖／清大提供
小笠原欣幸9月起開課獲得不少學生歡迎，還吸引校外人士旁聽，課堂幾乎座無虛席。記者黃羿馨／攝影
小笠原欣幸9月起開課獲得不少學生歡迎，還吸引校外人士旁聽，課堂幾乎座無虛席。記者黃羿馨／攝影

姚人多 清大

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