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竹縣鳳山溪流域規畫水質水量保護區 地方正反意見分歧

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
鳳山溪流域畫設自來水水質水量保護區案，水公司今天在關西鎮公所辦理最後2場座談會，簡報規畫內容。記者胡蓬生／攝影
鳳山溪流域畫設自來水水質水量保護區案，水公司今天在關西鎮公所辦理最後2場座談會，簡報規畫內容。記者胡蓬生／攝影

新竹縣關西鎮的鳳山溪流域多年來一再發生重大汙染事件，要求將鳳山溪流域畫為自來水水質水量保護區的聲量也出現，自來水公司今天在關西鎮公所辦理最後2場座談會，支持與反對意見紛陳，水公司將彙整地方心聲及意見呈送中央定奪。水公司強調，畫不畫保護區，他們並無預設立場。

水公司第三區管理處先前已辦過6場座談會，今天上午、下午連辦2場，分別邀村里、事業單位說明畫設的影響及管制作為，強調畫設保護區將使水質汙染風險降低，嫌惡設施也不會進來；回饋方面，非營利的家戶水費可打至5到8折，鎮公所也有獎助學金、設施維護及原住民牌照稅、地價稅補助。

關西鎮長陳光彩指出，關西因土地便宜，吸引許多廠家來設廠，但卻不在鎮內工業區設廠，甚至將廠區減至9750平方公尺，差了250公尺以規避環評，保護區畫不畫他尊重中央的決定，但要汙染事件不再發生，相關單位必須把關，這才是防止汙染的「最後一道防線」。

鎮內里長、地方民代多人出席上午的說明會，有人擔心畫設後土地使用受限，但汙染照樣發生「未蒙其利、先受其害」。

新竹縣關西鎮環境守護協會理事長羅功奇認為，如果不畫保護區，一些嫌惡設施都可能進駐，如同「開了大門」，希望鄉親不要不分青紅皂白一味反對，應了解設保護區的帶來的影響。

水公司指出，2015年提出研議的保護區範圍為鳳山溪新埔以上約202平方公里範圍，這次畫設範圍以關西淨水場取水口以上集水區約84平方公里。10年前因鳳山溪流域發生重大汙染，設保護區的規畫案被監察院列管，但當年地方各界對畫設案態度搖擺等因素而停止，去年6月再次發生大廠排放造成嚴重汙染，引起監察院關注，水公司配合上級要求再次提出，相關意見將送水利署定奪。

鳳山溪流域畫設自來水水質水量保護區案，水公司今天在關西鎮公所辦理座談會。記者胡蓬生／攝影
鳳山溪流域畫設自來水水質水量保護區案，水公司今天在關西鎮公所辦理座談會。記者胡蓬生／攝影
新竹縣鳳山溪流域畫設自來水水質水量保護區規畫範圍。圖／自來水公司提供
新竹縣鳳山溪流域畫設自來水水質水量保護區規畫範圍。圖／自來水公司提供
鳳山溪流域畫設自來水水質水量保護區案，水公司今天在關西鎮公所辦座談會，鎮長陳光彩說明地方立場。記者胡蓬生／攝影
鳳山溪流域畫設自來水水質水量保護區案，水公司今天在關西鎮公所辦座談會，鎮長陳光彩說明地方立場。記者胡蓬生／攝影

保護區 新竹 水公司

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