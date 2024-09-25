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桃園拚都更進度 明年成立住都中心

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市都更緩慢，市府拚進度，預計明年將社宅服務中心改制為住都中心。圖為中壢火車站前著名地標財神大樓。圖／桃園市都發局提供
桃園市都更緩慢，市府拚進度，預計明年將社宅服務中心改制為住都中心。圖為中壢火車站前著名地標財神大樓。圖／桃園市都發局提供

桃園市屢遭批評都更緩慢，也沒有雙北的「住都中心」，為此，市府繼8月推動「都更專案辦公室」掛牌上路，今天市政會議再通過「桃園市住宅及都市更新中心設置自治條例」，將原本社宅服務中心改制為住都中心，未來除提供社宅管理服務之外，也肩負起推動都更的責任。

桃園因交通便捷、房價親民及多項重大建設推動，人口成長居六都之冠，但屋齡達50年以上的老宅缺多達4萬戶，占住宅總量4.6％。

儘管舊市區面臨屋齡老舊問題，據內政部統計，桃園近7年報核的公辦都更卻僅有6件、民辦都更19件，總計25件；和台北去年辦理都市更新案件核定39件、新北核定28件相比，都更量能相去甚遠。

都發局長江南志表坦言，舊市區大多面臨著屋齡老舊、巷道狹窄及公共安全等問題，需透過都市更新手段處理，今天市政會議通過修法，將送交市議會審議，最快今年底即可公告實施，目標在明年第1季正式掛牌成立，成為繼雙北住都中心後的第一個都更專責機構。 

住宅處住宅規畫科長邱燕華表示，桃園市社會住宅服務中心成立於2021年10月，原僅以管理社宅為任務，現在為擴大推動都市更新能量，市府除在8月成立都更專案辦公室，推動「防災都更」、「受理民間申請公辦都更」及「都更推動師」3大專案計畫，也將服務中心轉型為住都中心，盼投入更多專業人力。

邱燕華表示，桃園住都中心除將維護管理社會住宅，亦將專責都更整合、規畫並可擔任實施者，消弭民眾長期對都更業者信任不足的疑慮，目前市府已盤點11處防災都更社區及5處在中壢、桃園、八德、大溪和大園公有土地，做為公辦都更的階段目標，未來住宅處也將逐步轉型成「住宅及都市更新處」，強化都更量能。

桃園 都市更新 都更

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