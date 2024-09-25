北部冒登革熱新群聚 桃市衛生局：目前全境外 做好防蚊

桃園市政府衛生局表示，截至昨日桃園市共有20例境外移入登革熱確定病例，第20例為家住桃園區的50多歲婦人，衛生局已於第一時間派員前往該個案居住地周圍50公尺進行孳清及完成化學防治作業。

衛生局表示，這名婦人8月27日至9月16日前往印度旅行，9月17日出現發燒、頭痛等症狀，但自行服用成藥；9月19日因症狀反覆，前往部立桃園醫院並主動告知旅遊史，醫師通報後9月22日PCR檢驗陽性確診。

衛生局提醒，近期國內東部及北部出現新的本土登革熱群聚案，加上常有颱風襲擾，午後降雨不斷，環境適合病媒蚊生長，民眾應嚴加防範，加強巡視及檢查家戶內外是否有可能積水的容器，務必落實環境孳生源清除，做到「巡、倒、清、刷」四步驟，外出穿著淺色長袖衣褲，使用含有政府核可成分之防蚊液（如DEET、派卡瑞丁、IR3535等），避免蚊子叮咬。

衛生局再次呼籲，民眾自國外返台時及出入確診病例地區，應自主健康監測14天，若出現登革熱疑似症狀如：頭痛、發燒、後眼窩痛、出疹、骨頭肌肉痠痛等，可至桃園市218家登革熱NS1快速檢驗試劑之醫療院所就醫，醫療院所資訊可至衛生局網站查詢，民眾如對登革熱防治有任何疑問，也可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線0800033355洽詢。