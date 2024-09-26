關西鎮公所打造龍寶寶彩繪稻田 推廣在地農產

竹縣關西鎮公所今天指出，在關西鎮立圖書館旁打造稻田彩繪藝術，設計圖案融入龍年應景圖「龍寶寶」，並在9月28日至29日結合觀光市集，推廣在地農特產，讓民眾感受地方風貌。

新竹縣關西鎮公所今天舉辦「稻關西走走」宣傳記者會，關西鎮長陳光彩致詞時指出，為行銷地方農特產，今年以「稻關西走走」為主題，在9月28日至29日辦稻田彩繪暨觀光市集活動，將串聯鎮內自然生態、古蹟及特色美食，讓民眾可以邊觀賞稻田景色，也了解關西人文與自然。

他表示，關西鎮除有仙草產業外，也種植有稻米、茶葉、柑橘、草莓、香菇、蕃茄、咖啡等農特產，此次將稻田結合藝術，讓民眾認識地方農產，也盼吸引更多人走進稻田及農村。

陳光彩說，這次稻田彩繪藝術融入白、黃、紅、綠及紫色等5種不同顏色品種的稻米進行種植排列，並呼應今年龍年主題，設計「龍寶寶」圖案展現活潑朝氣，讓稻田呈現不同風貌，打造地方新景點。

他表示，活動期間也安排田園音樂饗宴、田園市集及稻繩DIY活動，並提供生態導覽，邀請民眾參訪，感受農村風貌。