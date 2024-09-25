後龍鎮三案道路改善工程總經費4250萬元 今辦聯合動土

苗栗縣後龍鎮公所爭取過港貝化石層周邊道路、新港六路及高鐵一路步道周邊環境改善計畫等三案道路工程，總經費共4千250萬元，今天上午在過港附近的清海宮舉辦聯合開工動土典禮，預計年底前完工。

過港貝化石層周邊道路主要幹道苗41線為通連後龍、通霄的濱海道路，沿線風景宜人，也有清海宮、山邊媽、白沙屯拱天宮等三間媽祖廟，但有盲彎路段、易生交通事故；後龍鎮公所計畫截彎取直220公尺，透過立委陳超明協助，除爭取到交通部公路局約1千250萬元的中央補助款外，更獲林業保育署同意解編工程所需的0.1公頃保安林地。

後龍鎮長謝清輝表示，苗栗縣政府「白沙聖域．天空之丘」計畫，以後龍鎮好望角風景區為主軸，可欣賞台灣海峽風景、風力發電風場景觀及萬年貝化石層、舊海線隧道等自然人文遺址，且有清海宮、山邊媽、白沙屯拱天宮等三間媽祖廟，假日及媽祖慶典人車流量大。

該計畫日前已獲交通部觀光署重要廊帶亮點營造補助4億多元，規畫從後龍好望角到通霄白沙屯打造成國際觀光遊憩據點，加上苗41線道路改善，屆時兩者將有相輔相成的效益。

另外，在內政部國土管理署的支持下，也成功爭取到「後龍鎮新港六路步道及周邊環境改善計畫」及「後龍鎮高鐵一路步道及周邊環境改善計畫」2案約3千萬元的中央補助。