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雙十國慶籌備發包晚 桃園慢一步邀李洋、龜山小將抱憾

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園今年國慶升旗典禮將移師中原文創園區，將由新明國中與平鎮高中青少棒世界冠軍選手領唱國歌。本報資料照片
桃園今年國慶升旗典禮將移師中原文創園區，將由新明國中與平鎮高中青少棒世界冠軍選手領唱國歌。本報資料照片

中央與地方雙十國慶活動拚卡司，桃園過去2年都邀國內運動選手領唱，今年循往例邀請到U15世界冠軍的新明國中、U18世界冠軍的平鎮高中小將擔綱，原本計畫也有奧運羽球男雙金牌李洋與威廉波特國際組冠軍的龜山小將，但後2者獲邀總統府慶典未能如願；民政局表示有些遺憾，但強調桃園今年有許多精彩節目，活動依然很有看頭。

桃園近2年升旗典禮都在桃園市政府前廣場舉行，前年邀請跆拳國手林禹翰領唱，去年則是請到中華職棒退役球員「森林王子」張泰山；據了解，籌備今年國慶升旗典禮一開始就鎖定運動健將，但由於發邀請的時間慢中央一步，未能請到李洋和龜山小將。另外，未能如願邀約成功的還有陸軍專科學校儀隊，原因也是被中央搶先。

民政局官員表示，桃園今年國慶活動籌備發包時間較晚，以至於邀請選手領唱的時間失了先機，確實有些遺憾，不過新明與平鎮2校學生表現也不俗，分別在U15、U18拿下世界冠軍，為國爭光，由選手們領唱也極具代表性。

桃園今年國慶升旗典禮移師中原文化園區，除了世界冠軍選手領唱，也有新興高中樂儀表演，園區還有文化局規畫的文創市集和音樂演唱；另外，觀旅局當天下午2時也在大溪慈湖辦演唱會，由高爾宣、王ADEN等人輪番開唱，桃園各地都有熱鬧活動。

世界冠軍 國慶 桃園

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