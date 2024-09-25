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接手新竹客運學生現場大排長龍 亦捷科際加開班次紓緩

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦等人今天會勘亦捷科際整合公司苗栗火車站的站點，3校學生乘車大排長龍狀況已獲得紓緩。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦等人今天會勘亦捷科際整合公司苗栗火車站的站點，3校學生乘車大排長龍狀況已獲得紓緩。圖／苗栗縣政府提供

亦捷科際整合公司行駛苗栗縣公車路線，後龍火車站、苗栗火車站都一度出現學生大排長龍等公車狀況，縣長鍾東錦今天為造成困擾抱歉，亦捷科際目前都已加開班次紓緩，並允諾人力補足後，評估配合地方需求。

亦捷科際9月16日接手新竹客運行駛苗栗縣12條路線，因駕駛員人力，今天仍有5658等5條路線部分鄉共12班次暫時停駛，另，後龍火車站、苗栗火車站都一度出現苗栗高中、苗栗高商、苗栗農工通勤學生，一早上課大排長龍狀況，公路客運新舊交替，也引起地方關心。

鍾東錦、新竹監理所所長吳季娟、亦捷科際副總經理謝秉翰，及苗栗縣家長協會代表等，今天一早到亦捷科際苗栗火車站場勘察，亦捷科際規畫原有3班次，搭載苗中、苗商學生，加開2班苗農專車。此外，調整排隊動線，縣府工務處調派YouBike，方便騎用分散學生人流。

鍾東錦說，亦捷科際接手初期，造成的困擾，他很抱歉，苗栗火車站一早搭車上學的問題已經紓緩，他會責成工務處、教育處，協調監理所、亦捷科際完善準備。不過，他也接獲反映，早班大湖往苗栗、通霄白東往苗栗，分別中途站的公館、後龍十班坑，因客滿搭不上車，另苗栗往新雞隆的早班車停駛，都會影響學生搭公車上課。

亦捷科際允諾全力配合，後龍往苗栗早班車，1班已恢復2班，而因駕駛員人力不足，目前職訓中，今年10月中旬會結訓，補充人力之後，公司會滾動檢討，評估恢復停駛的班次，甚或增加班次，因應地方搭乘公車需求。

苗栗縣長鍾東錦等人今天會勘亦捷科際整合公司苗栗火車站的站點，3校學生乘車大排長龍狀況已獲得紓緩。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦等人今天會勘亦捷科際整合公司苗栗火車站的站點，3校學生乘車大排長龍狀況已獲得紓緩。圖／苗栗縣政府提供

人力 公車 火車站

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