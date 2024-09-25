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竹縣管線遷移 寶山部分區域9/28上午起停水6小時

中央社／ 新竹縣25日電

台灣自來水公司今天表示，因應管線遷移工程需停水施工，寶山鄉部分區域於9月28日上午9時至下午3時停水共6小時，影響350戶，民眾可多留意。

台灣自來水公司今天透過文字資料指出，新竹給水廠配合竹科管理局辦理「竹科第二期擴建計畫管線遷移工程」需停水施工，原訂在9月26日實施停水，但因應其它狀況延期至9月28日上午9時到下午3時停水6小時，若遇雨天或因特殊原因導致無法施工時，另擇期辦理，工程提早完成會提前供水。

這波停水區域，台灣自來水公司表示，包含寶山鄉大崎村大雅路一、二段（包含巷弄），以及大雅二街、大坪一路、大坪二街、大坪三街、大坪五街與竹園路81、82、87、88巷（新竹山莊家園社區）、雙龍路等。

自來水公司指出，水壓降低期間，應關閉抽水機電源，慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

另外，建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間應將總表前制水閥關閉，可避免可能虹吸污染發生。

停水 水公司

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