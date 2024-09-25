桃園國慶升旗首度移師中原園區 全市5000面旗海飄揚

雙十國慶即將到來，桃園市長張善政今天宣布，今年的市府升旗典禮將首度移師到中原文創園區舉辦，現場1500個名額，預計本周五開放報名後將秒殺；此外在13個行政區主要道路上也將懸掛超過5000面國旗，盼桃園成為全台灣國慶氛圍最濃厚的城市。

張善政表示，今年市府國慶升旗典禮以「光輝國慶 閃耀桃園」為主題，特別到今年新開幕的中原文創園區舉辦，並邀請榮獲U15世界冠軍的新明國中、U18世界冠軍的平鎮高中棒球隊的小將們領唱國歌，分享台灣之光的榮耀。

張善政表示，升旗時間定在國慶日早上8點，希望所有市民朋友踴躍報名，一起參加，今年升旗活動採線上報名，從本周五27日上午10時10分開始，開放1500位名額，配合升旗典禮時間，中原文創園區內的科技藝術節、文化市集也將提前在9點開展，市民在升旗結束後，也可一起體驗園區多元的展覽。

民政局表示，今年升旗活動延續去年形式結合互動遊戲，10月1日開始，市府將推出「桃園國慶旗遇記」網路遊戲，邀請市民到中原文創園區現場，尋找、掃瞄QR code，蒐集到3種不同圖案，即可截圖上傳臉書粉絲專頁「桃園民政好厝邊」貼文抽好禮；國慶日當天，中原文創園區也會出現10款「實體」的國旗圖卡，歡迎民眾尋寶，找到即可獲得當日好禮。