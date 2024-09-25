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桃園國慶升旗首度移師中原園區 全市5000面旗海飄揚

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政（左四）今天宣布，今年的市府升旗典禮將首度移師到中原文創園區舉辦，全市13個行政區也將懸掛超過5000面國旗，盼桃園成為全台灣國慶氛圍最濃厚的城市。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政（左四）今天宣布，今年的市府升旗典禮將首度移師到中原文創園區舉辦，全市13個行政區也將懸掛超過5000面國旗，盼桃園成為全台灣國慶氛圍最濃厚的城市。記者朱冠諭／攝影

雙十國慶即將到來，桃園市長張善政今天宣布，今年的市府升旗典禮將首度移師到中原文創園區舉辦，現場1500個名額，預計本周五開放報名後將秒殺；此外在13個行政區主要道路上也將懸掛超過5000面國旗，盼桃園成為全台灣國慶氛圍最濃厚的城市。 

張善政表示，今年市府國慶升旗典禮以「光輝國慶 閃耀桃園」為主題，特別到今年新開幕的中原文創園區舉辦，並邀請榮獲U15世界冠軍的新明國中、U18世界冠軍的平鎮高中棒球隊的小將們領唱國歌，分享台灣之光的榮耀。

張善政表示，升旗時間定在國慶日早上8點，希望所有市民朋友踴躍報名，一起參加，今年升旗活動採線上報名，從本周五27日上午10時10分開始，開放1500位名額，配合升旗典禮時間，中原文創園區內的科技藝術節、文化市集也將提前在9點開展，市民在升旗結束後，也可一起體驗園區多元的展覽。

民政局表示，今年升旗活動延續去年形式結合互動遊戲，10月1日開始，市府將推出「桃園國慶旗遇記」網路遊戲，邀請市民到中原文創園區現場，尋找、掃瞄QR code，蒐集到3種不同圖案，即可截圖上傳臉書粉絲專頁「桃園民政好厝邊」貼文抽好禮；國慶日當天，中原文創園區也會出現10款「實體」的國旗圖卡，歡迎民眾尋寶，找到即可獲得當日好禮。 

十月「桃園國慶月」期間，市政府各局處也策畫多樣活動，10月10、12、13日三天，大溪慈湖園區將舉辦「2024慈湖十尚音樂祭」，邀請高爾宣、溫昇豪等嘉賓開唱；此外還有大園「溪海花卉農遊趣」、龍潭「三坑茭白筍節」、楊梅「秀才步道品茶」等活動，結合國慶相關慶典，讓市民了解在地文化。

桃園市長張善政今天宣布，今年的市府升旗典禮將首度移師到中原文創園區舉辦，全市13個行政區也將懸掛超過5000面國旗，盼桃園成為全台灣國慶氛圍最濃厚的城市。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天宣布，今年的市府升旗典禮將首度移師到中原文創園區舉辦，全市13個行政區也將懸掛超過5000面國旗，盼桃園成為全台灣國慶氛圍最濃厚的城市。記者朱冠諭／攝影

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