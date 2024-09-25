內壢火車站外路面坑洞害受傷 修多次還修不好
桃園市中壢區內壢火車站後站出口路面，有坑洞補了又壞前後4次，近期下大雨，更害騎士摔車受傷，讓民代質疑路面怎麼一直修不好，到底出了什麼問題。桃園市中壢區公所回應，因天氣因素路面一直未完全乾及平，今日已針對坑洞臨時性修補，視天氣狀況將以熱料區塊修補，後續評估全路幅刨鋪改善。
市議員謝美英接獲民眾反映，內壢火車站後站出口，莊敬廣場前、精忠街口同一處坑洞時日已久，區公所一補再補補了又補，卻未見改善，連日大雨，坑洞再現、石塊處處，造成騎士摔車。
謝美英說，精忠街口轉角處鄰近火車站是通勤熱點，這樣的路面品質讓人搖頭，昨上午有騎士因為閃避坑洞，跌傷濺血，莊敬里長劉邦茂里長到場協助傷者，並置放交通錐提醒用路人小心。
謝美英表示，內壢火車站正在施作鐵路地下化工程，日常人流、車流量非常大，近日又大雨不斷，她要求中壢區公所應該檢討一補再補原因，為什麼會愈補愈大洞，不該再有人因路面坑洞受傷
中壢區公所回應，因連日大雨造成路面出現坑洞，加上天候因素，車流大，轉彎處，導致路基也有些問題，幾天請用路人小心駕駛，今日已針對坑洞進行臨時性修補，視天氣狀況將以熱料區塊修補，後續評估全路幅刨鋪改善，如遇道路坑洞立即以1999通報，公所將第一時間立刻修補，如有受傷案件可依國賠程序申請。
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