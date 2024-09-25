任內涉納骨櫃工程收賄 苑裡前鎮長劉秋東被起訴

苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東2021、2022年鎮長任內，新建納骨櫃工程，涉嫌收受業者賄賂800萬元綁標，苗栗地檢署最近依違反貪汙治罪條例圖利、洩密罪嫌提起公訴，同案起訴廠商李姓男子、郭姓男子涉行賄及圖利罪嫌，設計監造廠商蔡姓男子涉犯圖利罪及洩密罪嫌。

法務部廉政署中部地區調查組接獲情資，報請檢察官偵辦，去年7月、11月8日搜索，訊問相關被告及證人18人，檢察官審閱卷證資料交叉比對，查出苑裡鎮公所2021年3月辦理青埔生命紀念園區1樓增設納骨櫃工程，2022年12月2樓增設納骨櫃工程，2標工程有綁標之嫌。

起訴書指出，廠商李男、郭男知悉納骨櫃所需的耐燃二級SMC複合材料，國內僅2間公司製造並販售，2人先行壟斷材料，提供載有「SMC耐燃二級複合材料需為國內生產」等文字設計圖說，給設計監造廠商蔡男，規畫以綁定材料的方式，使其他廠商無法投標採購案。

起訴書說，郭姓男子另與劉秋東議定行賄金額，待郭男經營的公司得標後，即由郭男交付2標各400萬元給劉秋東，劉秋東坦承犯行，繳回800萬元犯罪所得。