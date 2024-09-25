聽新聞
0:00 / 0:00

新竹愛買將熄燈 員工生計受關注

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
愛買新竹店確定9月底歇業，掛出大出清的布條。記者黃羿馨／攝影
愛買新竹店確定9月底歇業，掛出大出清的布條。記者黃羿馨／攝影

營運超過20年的愛買新竹店確定9月底熄燈，許多新竹市人不捨，預估近百名員工受影響，市議員陳建名為員工請命，愛買總公司表示有關新竹店員工安置，將會優先與員工溝通，確保權益不受影響。

愛買新竹店9月初傳出僅營業到月底後引發關注，近期更掛上「清倉大拍賣，一件不留」的布條，其中，美食街設櫃18年的「吃香台灣小吃」，招牌麻油雞麵線、燒肉套餐，更是許多人的回憶，林姓老闆娘也在臉書貼文含淚道別，充滿依依不捨之情。

陳建名憂心大量員工未來生計，籲市府主動介入，派員了解賣場整體確切營業資訊。

市府勞工處表示，目前尚未收到愛買新竹店的大量解僱通報，已於9月4日下午到現場了解，9月20日與愛買新竹店及合作廠商進行勞動契約座談會，提供勞工朋友諮詢與協助。

愛買總公司表示，關於新竹店員工安置上，將會優先與員工溝通，根據他們的意願，協助安排至愛買新竹巨城店、其他分店或總公司並提供必要的協助，確保他們的權益不受影響。

據了解，愛買近日已將員工轉調到其他分店或是其他單位，若無法配合轉調者，也進行非自願離職程序，按照勞基法進行資遣，也因此市府勞工處目前尚未接獲員工有勞資方面問題及投訴。

愛買 新竹 溝通

延伸閱讀

翰品酒店新莊10月26日熄燈 網友嘆：以後看球賽該住哪

新竹市立棒球場9月最新進度曝 「全區臨時支撐」已完成

大新竹跨年晚會交新竹縣主辦 卻傳建商們今年不再贊助

球迷不捨！ 「新莊翰品酒店」租約到期10／26熄燈 住房服務只到9／30

相關新聞

桃園失業職訓班 學用落差近3成

桃園市近3年開辦的失業者職業訓練班，有近3成職訓班學員，實際工作與受訓課程關聯度低。桃園市審計處質疑，課程與產業需求有落...

新竹愛買將熄燈 員工生計受關注

營運超過20年的愛買新竹店確定9月底熄燈，許多新竹市人不捨，預估近百名員工受影響，市議員陳建名為員工請命，愛買總公司表示...

任內涉納骨櫃工程收賄 苑裡前鎮長劉秋東被起訴

苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東2021、2022年鎮長任內，新建納骨櫃工程，涉嫌收受業者賄賂800萬元綁標，苗栗地檢署最近依違...

「有一天我會回家」記錄台籍日本兵血淚 竹縣辦特映會

紀錄片「有一天我會回家」描述出身新竹縣關西鎮的台籍日本兵賴興煬於二戰結束後在西伯利亞勞改的血淚故事。縣府文化局表示，這支...

滿水位！石門水庫寶山寶二水庫滿庫 石門發電調節放水

低壓帶鋒面影響，桃園市石門水庫山區集水區近日間歇下雨，至今天下午6時前，石門水庫水位達到245公尺、蓄水率100%，今年...

桃園國際商機媒合大會 國內外145家供應商爭取買家合作

桃園市長張善政今日前往大園區，出席「桃園國際商機媒合大會」。並表示桃園不僅是國門之都，更是工業大城，工業產值為全台之冠，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。