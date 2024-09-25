新竹愛買將熄燈 員工生計受關注

營運超過20年的愛買新竹店確定9月底熄燈，許多新竹市人不捨，預估近百名員工受影響，市議員陳建名為員工請命，愛買總公司表示有關新竹店員工安置，將會優先與員工溝通，確保權益不受影響。

愛買新竹店9月初傳出僅營業到月底後引發關注，近期更掛上「清倉大拍賣，一件不留」的布條，其中，美食街設櫃18年的「吃香台灣小吃」，招牌麻油雞麵線、燒肉套餐，更是許多人的回憶，林姓老闆娘也在臉書貼文含淚道別，充滿依依不捨之情。

陳建名憂心大量員工未來生計，籲市府主動介入，派員了解賣場整體確切營業資訊。

市府勞工處表示，目前尚未收到愛買新竹店的大量解僱通報，已於9月4日下午到現場了解，9月20日與愛買新竹店及合作廠商進行勞動契約座談會，提供勞工朋友諮詢與協助。

愛買總公司表示，關於新竹店員工安置上，將會優先與員工溝通，根據他們的意願，協助安排至愛買新竹巨城店、其他分店或總公司並提供必要的協助，確保他們的權益不受影響。

據了解，愛買近日已將員工轉調到其他分店或是其他單位，若無法配合轉調者，也進行非自願離職程序，按照勞基法進行資遣，也因此市府勞工處目前尚未接獲員工有勞資方面問題及投訴。